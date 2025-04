Marc Marquez sfila sotto gli occhi di Valentino Rossi con la Ducati, il suo sguardo diventa virale

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Valentino Rossi è tornato nel paddock della MotoGp per il Gran premio del Qatar: domani in scena andrà un nuovo capitolo della lotta tra i fratelli Marquez e Bagnaia, i piloti dai quali ci si aspetta di più in questa stagione. Fin qui a dominare sono stati gli spagnoli, interrotti dalla vittoria inaspettata di Pecco ad Austin che ha cambiato gli equilibri, ma dalla sua parte adesso ci sarà anche una leggenda. La presenza dell'ex pilota non è passata inosservata e gli appassionati più attenti hanno notato lo sguardo con il quale scruta ogni movimento di Marc Marquez.

Il giorno prima delle qualifiche e della Sprint Race Rossi si è fermato a osservare attentamente i piloti che sfilavano in pista, ma le telecamere lo hanno pizzicato mentre puntava gli occhi sull'iberico della Ducati, il rivale più temibile per il suo compagno di scuderia che cercherà la doppietta dopo il trionfo negli Stati Uniti. La sua espressione è diventata virale e sono piovuti commenti su ciò che stava realmente pensando in quel momento.

Lo sguardo virale di Valentino Rossi su Marquez

La sua presenza nel paddock è sicuramente incoraggiante per Bagnaia, rinvigorito dalla vittoria di Austin che lo ha portato al terzo posto della classifica generale restituendogli anche un po' di serenità. L'italiano aveva dichiarato di trovarsi male con la nuova moto e la concorrenza dei fratelli Marquez lo ha messo a dura prova in diverse occasioni. Valentino Rossi è dalla sua parte e a nessuno è sfuggito lo sguardo attentissimo con il quale osservava Marc mentre sfilava a bordo della sua moto.

Non gli ha tolto gli occhi di dosso e l'immagine è diventata virale tra i tifosi che anticipano già la battaglia che ci sarà in Qatar domenica alle ore 19:00. L'ex pilota a DAZN si è espresso anche sul momento di Pecco: "Le prime gare sono state molto difficili, soprattutto perché i fratelli Marquez sono partiti molto forte ed erano in ottima forma. Ma Pecco ha saputo mantenere la calma e imparare". Una dichiarazione di fiducia verso il suo allievo che rende ancora più emblematico lo sguardo che ha riservato a Marc Marquez.