video suggerito

Marco Melandri: “Con Valentino Rossi non ho più un rapporto. Eravamo amici, poi sono successe cose” Marco Melandri ha parlato del suo rapporto con Valentino Rossi: da grandi amici a una frequentazione che ormai non esiste più. L’ha spiegato lo stesso Melandri: “Non ci siamo più visti, io faccio la mia strada e e lui fa la sua”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultima apparizione di Marco Melandri in tv c'è stata in occasione della partecipazione da concorrente al programma di Mediaset La Talpa condotto da Diletta Leotta. In passato per lui anche un'esperienza a L'Isola dei Famosi. Ma tutto il mondo dello sport chiaramente Melandri è stato un campione mai dimenticato capace di regalare al pubblico italiano emozione fortissime a bordo della sua moto. Melandri infatti ha vinto il titolo di campione del mondo di 250 nel 2002 ed è stato vicecampione del mondo in 125, MotoGP e SBK. Per lui 416 gare, 44 vinte, 116 podi.

Nel corso di un'intervista rilasciata al canale Youtube di Moto.it, Melandri ha ripercorso le tappe della sua carriera nel mondo del motori. In questo suo lungo racconto chiaramente non poteva mancare Valentino Rossi. I due erano molto amici fino all'arrivo in MotoGP dello stesso Melandri che forse ha chiuso definitivamente il loro rapporto. Ma perché? "Non abbiamo rapporti – ha detto -. Nel senso che non ci siamo visti praticamente mai più. Per qualche motivo non non abbiamo mai mai ripreso rapporti e quindi io faccio la mia strada e e lui fa la sua".

Marco Melandri e Valentino Rossi insieme.

Il racconto di Melandri sul rapporto con Valentino Rossi

Di preciso forse neanche Melandri spiega chiaramente cosa abbia messo fine al loro rapporto d'amicizia ma racconta: "Con Valentino eravamo molto amici da bambini e siamo stati fino a che io non sono arrivato in MotoGP diciamo poi per forza di cose le strade si separano perché quando l'obiettivo è comune e ti trovi nello stesso posto è abbastanza normale – ha sottolineato Melandri che poi prosegue -. Però poi per qualche motivo non non abbiamo mai mai ripreso rapporti e quindi. Se dovesse capitare di vedersi io non ho né problemi né rancore con nessuno".

Melandri cerca di ripercorrere le tappe che hanno portato a questo allontanamento ma senza trovare forse un qualcosa di certo: "Io ho sempre cercato di dividere le cose tra vita privata e sport e il fatto che noi fossimo amici da prima forse ha reso difficile dividere le cose – e racconta -. Spesso andavamo alle gare assieme lui veniva con me". E racconta alcuni episodi in cui suo papà accompagnava Valentino alle gare andando a prenderlo a Cattalica per poi riportarlo a casa. Insomma, un rapporto d'amicizia vero, sano, come tutte i legami d'amicizia normali.

Melandri spiega come tutto sia crollato con l'approdo in MotoGP

Melandri e Rossi andavano a girare insieme in moto per allenarsi e condividevano anche altre passioni oltre ai motori: "Lui vedeva che io ero appassionato di musica quindi ha iniziato a appassionarsi un po' anche lui a alla musica – spiega ricordando un altro episodio -. Quando andavamo a Imola nel 98 gli dissi che avevo voglia di fare i capelli tricolore e così anche lui li fece insieme ad Uccio, quindi eravamo abbastanza in linea". Tutto però sembra essere finito proprio dopo l'approdo in MotoGP.

Melandri in compagnia del Dottore in conferenza stampa.

"Lui stava per venire in Yamaha dove poi ha preso il mio posto ed è stata una situazione particolare perché io ho rischiato di rimanere a piedi e dentro di me ho detto: ‘Capisco gli interessi però fammi capire che devo guardarmi intorno se siamo amici veramente – e conclude -. Poi da lì sono successe sempre cose. Dopo la sua forza era che mediaticamente attaccava tutti e io forse lì non ero ancora abbastanza forte da sopportarlo".