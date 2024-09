video suggerito

Marc Marquez vede Bagnaia fermo in pista senza benzina e fa il primo gesto da futuro compagno Episodio molto curioso andato in scena al termine delle pre qualifiche del GP d’Indonesia della MotoGP 2024: Pecco Bagnaia resta senza benzina in pista, Marc Marquez si ferma per aiutarlo e lo traina fino al box. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo le tensioni degli anni passati sembra che tra i futuri compagni di squadra in Ducati Marc Marquez e Pecco Bagnaia sia tornato il sereno. E quanto avvenuto al termine delle pre qualifiche del GP di Indonesia della MotoGP 2024 sul tracciato di Mandalika sembra esserne l'ennesima conferma.

Dopo aver centrato un posto in top-10 solo nel finale della sessione infatti il piemontese campione in carica della classe regina del Motomondiale ha avuto un piccolo inconveniente. Mentre si stava dirigendo verso la corsia dei box infatti la sua Desmosedici si è spenta improvvisamente perché rimasta senza benzina.

Facendo ampi gesti con la mano Bagnaia ha cercato di attirare l'attenzione dei colleghi che erano ancora in pista che però non si sono accorti della richiesta d'aiuto del torinese. E inizialmente nemmeno lo spagnolo del team Gresini sembrava essersene accorto superandolo e proseguendo la sua corsa verso l'ingresso della pit-lane.

Leggi anche Chiedono a Marc Marquez di dare un consiglio a Martin per battere Bagnaia: la risposta spiazza tutti

Qualche istante dopo però l'otto volte campione del mondo ha realizzato quanto era accaduto e si è fermato a bordo pista in attesa che l'italiano arrivasse a velocità ridottissima da quelle parti. Appena quest'ultimo è sopraggiunto lo ha quindi affiancato permettendogli di aggrapparsi a lui per essere così trainato fino al box. Una scena che ha destato molta ilarità tra le fila del team di Borgo Panigale come dimostra la reazione dell'ingegner Luigi Dall'Igna, che non riusciva a contenere le risate guardando nel monitor il curioso inconveniente occorso a Bagnaia e il traino fornitogli da Marc Marquez, immortalata dalle telecamere della MotoGP.

Un episodio che, per quanto apparentemente insignificante, sembra essere invece un altro segnale di distensione tra i futuri compagni di squadra Marc Marquez e Pecco Bagnaia, arrivato proprio il giorno dopo che lo spagnolo si è pubblicamente rifiutato di dare consigli al rivale del piemontese, il giovane connazionale Jorge Martin definendo un suo avversario attuale e futuro. Un episodio che dunque farà piacere alla casa di Borgo Panigale che inevitabilmente ha un po' di apprensione riguardo a ciò che potrà succedere il prossimo anno quando i due dovranno condividere il box della squadra ufficiale.