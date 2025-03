video suggerito

"Bagnaia e Marquez sono scesi dalle moto": il retroscena sulla foto di gruppo della MotoGP senza Martin La mamma di Jorge Martin ha rivelato cosa è accaduto poco prima della foto di gruppo della MotoGP 2025 scattata senza la presenza del figlio campione in carica della classe regina svelando il bel gesto compiuto in quell'occasione dai suoi principali rivali in pista Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver mandato in archivio la prima gara della stagione a Buriram con Marc Marquez dominante al suo debutto da pilota del team factory della Ducati, la MotoGP 2025 è pronta al secondo round stagionale con il GP d'Argentina di scena nel weekend a Termas de Rio Hondo. Come in Thailandia, anche nella tappa sudamericana sarà assente il campione del mondo in carica Jorge Martin costretto ancora a rimandare il suo esordio ufficiale con l'Aprilia a causa della caduta nei test e nella complicata riabilitazione che lo ha portato a finire sotto i ferri per ben due volte nello spazio di poche settimane.

L'assenza del madrileno nel primo atto della stagione ha regalato anche un qualcosa di inedito per la classe regina del Motomondiale, vale a dire la tradizionale foto di gruppo di inizio campionato senza la presenza del campione in carica con la sua RS-GP25 con il numero uno sul cupolino schierata sulla griglia del tracciato di Buriram davanti a tutte le altre ma senza nessuno in sella.

Una foto che ha suscitato qualche polemica, ma anche fatto venire fuori dei retroscena interessanti, uno su tutti quello raccontato dalla mamma di Jorge Martin riguardo al bel gesto che in quell'occasione avrebbero compiuto i principali rivali in pista, Pecco Bagnaia e Marc Marquez, nei confronti del figlio.

In una recente intervista rilasciata al podcast spagnolo ‘El Larguero' di Cadena SER, Susana Almoguera ha svelato il comportamento dei pluricampioni del mondo nel momento in cui c'era da sistemare l'Aprilia di Jorge Martin per la foto di gruppo: "Mi è stato detto che Pecco e Marc Marquez sono scesi dalle loro moto e hanno aiutato a posizionare quella di Jorge. Io non l'ho visto, ma mi piacerebbe vedere quelle immagini" ha infatti raccontato la madre del campione del mondo in carica riguardo a ciò che sarebbe successo sul tracciato di Buriram prima che fosse scattata l'iconica foto di inizio stagione della MotoGP 2025.

Un gesto, quello dei due piloti Ducati, che mamma Susana ha letto come una conferma del grande rispetto che i più titolati piloti attualmente in griglia nella top-class del Motomondiale hanno mostrato anche in altre precedenti occasioni nei confronti del figlio: "Il rispetto che hanno avuto per Jorge per tutta la stagione e i messaggi che gli hanno inviato la dicono lunga su di loro come piloti e come sportivi. Molti piloti gli hanno inviato messaggi di sostegno, compresi Marc Marquez e Pecco. Ogni tanto Jorge mi diceva: ‘Guarda mamma, mi ha scritto Marc, mi ha scritto Pecco'. Il succo degli ultimi messaggi era: ‘Guarisci presto e fatti forza', a riprova che il suo infortunio non è una cosa da poco".

Nonostante l'apprezzamento per il bel gesto dei rivali, la mamma di Martin ha anche rivelato di aver sofferto nel momento in cui ha visto quella foto di gruppo senza la presenza del figlio: "Quando Jorge ha iniziato lo vedevamo in fondo al gruppo e poi, anno dopo anno, mentre avanzava in quella foto, ricordo che suo padre diceva: ‘Un giorno nostro figlio sarà lì in prima fila'. E adesso che sarebbe stato lì davanti a tutti si scopre che la foto è stata scattata e lui non c’è… Spero che la ripetano. Sarebbe bello avere la foto in cui è davanti a tutti con il numero uno dopo essersi meritato il titolo. Quella foto mi ha fatto un po' male" ha difatti chiosato Susana Almoguera riguardo la foto di gruppo della MotoGP 2025 scattata senza il figlio Jorge Martin nell'anno in cui è il campione in carica.