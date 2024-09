video suggerito

Chiedono a Marc Marquez di dare un consiglio a Martin per battere Bagnaia: la risposta spiazza tutti Alla vigilia del GP d'Indonesia della MotoGP 2024 Marc Marquez ha spiazzato tutti chiarendo quale sarà la sua posizione riguardo alla lotta per il titolo iridato tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin in questo finale di stagione.

A cura di Michele Mazzeo

La MotoGP approda a Mandalika per il GP d'Indonesia che di fatto darà inizio alla lunga volata per l'assegnazione del titolo iridato che, a sei Gran Premi dal termine, vede in vantaggio Jorge Martin che precede di 24 punti il più immediato inseguitore, cioè il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, per quello che appare come un remake di quanto visto nella passata stagione.

Inevitabile che in un duello così serrato anche il rendimento degli altri piloti potrebbe giocare un ruolo determinante nella lotta per l'assegnazione del titolo. E, stando a quanto ha detto finora la pista, gli unici due piloti che possono togliere punti all'uno o all'altro contendente sembrano essere il compagno di squadra del piemontese, Enea Bastianini, reduce dalla vittoria di Misano, e l'alfiere del team Gresini Marc Marquez che il prossimo anno prenderà il posto del riminese condividendo il box con Bagnaia (essendo stato preferito dalla Ducati proprio all'attuale leader della classifica che andrà in Aprilia) con cui negli anni ci sono state diverse scaramucce in pista.

Ma coloro che pensavano che l'otto volte campione del mondo potesse in qualche modo aiutare il connazionale sembrano essere costretti a ricredersi, dato che, rispondendo ad una domanda alla vigilia del GP d'Indonesia, ha spiegato che, pur non credendo di poter vincere il Mondiale quest'anno, con i suoi 60 punti di ritardo dalla vetta non è ancora tagliato fuori dalla lotta per il campionato e pertanto non aiuterà nessuno tra coloro che possono essere suoi attuali o futuri rivali.

Nelle sessioni con i media a Mandalika infatti gli è stato chiesto se, dall'alto dei suoi otto titoli mondiali (sei in MotoGP), potesse dare un consiglio al più giovane connazionale Jorge Martin su come affrontare gli ultimi round della lotta per il titolo. Domanda a cui il 31enne di Cervera ha risposto spiazzando tutti: "Non vi darò alcun consiglio. Secondo voi sono ancora in lotta. Non darò alcun consiglio ai rivali che sono in pista o ai futuri rivali. Non credo di riuscire a vincere il titolo quest'anno, ma Martin attualmente è un rivale e lo sarà in futuro. Allora perché dovrei dare un consiglio ad un rivale? Al massimo i consigli li do a mio fratello e basta" ha difatti risposto Marc Marquez mettendo in chiaro quale sarà la sua posizione da qui al termine della stagione riguardo la lotta per il titolo iridato tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia.