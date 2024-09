video suggerito

MotoGP, Bastianini vola a Mandalika, poi Martin e Bagnaia: i risultati delle pre-qualifiche in Indonesia I risultati e la classifica dei tempi delle pre qualifiche del GP d’Indonesia della MotoGP 2024: Bastianini straccia il record della pista di Mandalika, Martin, Morbidelli e Bagnaia inseguono ad una manciata di millesimi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Enea Bastianini mostruoso nelle pre-qualifiche del GP d'Indonesia della MotoGP 2024. Il riminese della Ducati abbatte il record della pista di Mandalika con il suo 1:29.630 inferiore di oltre tre decimi e mezzo rispetto al precedente primato e chiude in testa alla classifica dei tempi nella sessione che regala ai primi dieci classificati l'accesso diretto al Q2 delle qualifiche del sabato.

Il leader del mondiale Jorge Martin vince il primo confronto diretto di questo weekend con il suo principale rivale nella lotta per il titolo iridato, Pecco Bagnaia. Lo spagnolo del team Pramac chiude infatti in seconda posizione a soli 40 millesimi dal tempo di Bastianini, alle sue spalle staccati di una manciata di millesimi il suo compagno di squadra Franco Morbidelli e proprio il campione del mondo in carica che dopo aver faticato nella prima parte si è ripreso nel finale di sessione piazzando il giro che gli ha permesso di issarsi fino al quarto posto della graduatoria finale.

Accesso diretto alla Q2 delle qualifiche del GP d'Indonesia della MotoGP conquistato in questa sessione anche per Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Marc Marquez, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Maverick Vinales che completano la top 10 della classifica finale di queste pre-qualifiche.

E. Bastianini 1'29.630 J. Martin +0.040 F. Morbidelli +0.079 F. Bagnaia +0.082 M. Bezzecchi +0.140 F. Quartararo +0.214 M. Marquez +0.255 P. Acosta +0.331 F. Di Giannantonio +0.356 M. Viñales +0.370 J. Zarco +0.456 L. Marini +0.466 A. Rins +0.559 B. Binder +0.573 A. Espargaro +0.675 J. Miller +0.781 T. Nakagami +0.813 R. Fernandez +0.977 J. Mir +1.162 A. Fernandez +1.265 A. Marquez +1.368