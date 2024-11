video suggerito

Marc Marquez trascinato contro la sua volontà nel box Ducati: fuori programma a Barcellona Durante i festeggiamenti di fine stagione della MotoGP 2024 Marc Marquez è stato trascinato di peso dagli uomini del team Gresini e 'scaricato' nel box della Ducati: il giocoso fuori programma nel paddock di Barcellona.

A cura di Michele Mazzeo

Terminato il Mondiale 2024 con l'amara vittoria di Pecco Bagnaia che non è servita a confermarsi campione con il titolo andato a Jorge Martin, dopo la gara a Barcellona nel paddock della MotoGP c'erano emozioni contrastanti tra i vari box. Se in quello Pramac si faceva festa per il primo mondiale piloti centrato da un team satellite, in quello della Ducati Factory di certo il morale non era alle stelle. Per quanto abbia accolto con classe e grande sportività la sconfitta, Bagnaia comunque non aveva molto da festeggiare.

E ancora meno ne aveva il suo compagno di squadra Enea Bastianini che, nella sua ultima gara con il team di Borgo Panigale prima di andare in KTM (nella formazione satellite Tech3), oltre all'arrabbiatura per il comportamento tenuto in pista da Aleix Espargaro, si è anche visto sfuggire il terzo posto nella classifica generale (che gli avrebbe portato dei benefici economici non di poco conto) andato a quel Marc Marquez che già da martedì, nei test di fine stagione della MotoGP che si terranno sempre sul circuito del Montmelò, prenderà il suo posto in Ducati.

Un traguardo, raggiunto da quest'ultimo, che ha fatto scattare la festa all'interno del box Gresini, dove tra musica e balli scatenati, si è celebrato anche l'ottimo risultato raccolto da entrambi i suoi piloti, l'otto volte campione del mondo e suo fratello Alex, nell'ultima gara stagionale che li ha visti terminare rispettivamente in seconda e quarta posizione. Una festa in grande stile per chiudere una stagione che ha riservato loro grandi soddisfazioni (4 vittorie e 20 podi tra Sprint e Gare Lunghe) coronata dal terzo posto sia nella classifica piloti che in quella riservata ai team.

Presi dall'euforia, nel pieno dei festeggiamenti, gli uomini della squadra faentina hanno anche dato vita ad uno show fuori programma. Hanno preso di peso Marc Marquez e tra urla festanti, in un clima di grande ilarità, lo hanno trascinato all'interno del box della Ducati costringendolo a sedersi sulla sedia che fino a quel momento era stata di Enea Bastianini e che, già dai test di martedì, sarà sua. Spegnendo sul nascere ogni polemica, non si tratta né di una mancanza di rispetto nei confronti del pilota riminese, né tantomeno di Pecco Bagnaia. Né così è stata interpretata da nessuno dei piloti appena citati.

Si tratta infatti solo di uno scherzoso modo di ‘scaricare' l'uomo che lascerà il team. Difatti non è la prima volta che nel paddock della MotoGP si vedono scene del genere a fine stagione: due anni fa, per esempio, andò peggio al capo tecnico di Jack Miller che lasciava Ducati per andare in KTM che, nello stesso clima giocoso e di festa fu legato, ammanettato mani e piedi, e lanciato all'interno del box della compagine austriaca. E al gioco è stato anche lo stesso Marc Marquez che si è limitato ad un "Che ba****di!" tra le risate generali.