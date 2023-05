Marc Marquez torna in pista a Le Mans dopo l’infortunio, è ufficiale: “Felice di tornare a correre” Marc Marquez rientra a Le Mans dopo l’infortunio alla mano destra: c’è l’ok dei medici e dopo aver saltato tre gare lo spagnolo potrà finalmente tornare in pista.

A cura di Vito Lamorte

Marc Marquez torna in pista a Le Mans dopo l'assenza di tre gare per l'infortunio alla mano sinistra. Il pilota spagnolo sarà di nuovo in sella in occasione del GP della Francia, per il quinto appuntamento stagionale,

I medici hanno dato l'ok al pilota della Honda e lo stesso Marc, attraverso il sito ufficiale del suo team, ha voluto ringraziali per il lavoro svolto: "Felice di tornare a correre e ringrazio i medici per quanto fatto nelle scorse settimane".

Intanto ieri è arrivata anche la decisione della Corte d'Appello FIM, che ha considerato estinta la sanzione a carico del pilota dopo l'episodio in Portogallo e così non ci saranno pendenze per Marquez al suo rientro in pista.

(in aggiornamento)