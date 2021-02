Marc Marquez avrebbe voluto rinunciare allo stipendio per il 2020, ma la Honda ha rifiutato la proposta del suo pilota. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS infatti l'otto volte campione del mondo avrebbe messo a disposizione del team l'ingaggio percepito durante la passata stagione in quanto, a suo dire, non ne avrebbe avuto diritto dato che a causa dell'infortunio patito nella gara inaugurale a Jerez non ha potuto prendere parte alle restanti 13 gare del campionato MotoGP 2020.

Secondo la stampa spagnola dunque il quasi 28enne (li compirà il prossimo 17 febbraio) di Cervera avrebbe rinunciato ai circa 15 milioni di euro che da contratto gli spettano ogni anno indipendentemente dalle prestazioni in pista mettendoli a disposizione della sua squadra con cui conta di tornare in sella già dalla prima gara del prossimo Mondiale 2021 che prenderà il via dal Qatar nel week end del 28 marzo.

Un gesto, quello compiuto da Marc Marquez, che si è visto raramente nel mondo dello sport e che, anche per questo motivo, è stato molto apprezzato dalla HRC che ha però deciso di rifiutare la proposta del Cabronçito. Il team nipponico infatti non ha acconsentito alla restituzione dell'ingaggio percepito dal classe '93 perché considera più che giustificato lo stipendio versatogli per la stagione 2020 nonostante, a causa della frattura all'omero del braccio destro e di alcune scelte avventate (come il tentativo di recupero lampo per la seconda gara di Jerez a quattro giorni dalla prima operazione), non abbia potuto schierarlo in pista praticamente per l'intero Mondiale e di fatto abbia dovuto dire addio anticipatamente ai sogni iridati.