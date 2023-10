Marc Marquez in Ducati con Gresini nella MotoGP 2024: le cifre e termini del contratto Annunciato ufficialmente il passaggio di Marc Marquez nel team Gresini per la MotoGP 2024: i termini dell’accordo e la decisione della Ducati sulla moto con cui lo spagnolo correrà nel prossimo campionato.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver annunciato l'addio alla Honda dopo 11 anni, nel corso del weekend del GP dell'Indonesia della MotoGP 2023, è arrivata l'ufficialità anche riguardo alla nuova squadra di Marc Marquez. Nessuna sorpresa dato che nel 2024 correrà con una Ducati del Team Gresini dove farà coppia con il fratello Alex, prendendo il posto di Fabio Di Giannantonio (che tornerà in Moto2 col team Fantic). Ad annunciarlo la squadra faentina tramite una nota diffusa tramite i propri canali ufficiali.

I termini del contratto di Marc Marquez con il Team Gresini per la MotoGP 2024

Terminata questa stagione con la Honda dunque Marc Marquez passerà nel Team Gresini con cui correrà nel MotoGP 2024. Lo spagnolo ha infatti firmato un contratto di un anno con la squadra indipendente di Faenza dopodiché deciderà se restare nell'alveo dei team motorizzati dalla Ducati o sposare un altro progetto (come KTM o Aprilia) per provare a contrastare l'egemonia della casa di Borgo Panigale divenuta totale nel campionato attualmente in corso come dimostra il fatto che gli unici tre piloti ancora in lizza per il titolo iridato (Pecco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi) corrono con una Desmosedici. Il trattamento economico, ovviamente, non sarà pari a quello che aveva in Honda dove guadagnava 12,5 milioni netti a stagione più bonus: lo stipendio che percepirà nel 2024 in Gresini sarà difatti più che dimezzato.

Con quale Ducati correrà Marc Marquez nel Team Gresini nella MotoGP 2024

Con il passaggio ad una squadra privata come il Team Gresini Marc Marquez perderà il suo status di pilota Factory, già perché per lui, così come per il fratello Alex e gli alfieri del Team VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini, la Ducati metterà a disposizione la Desmosedici 2023, mentre quella più evoluta andrà solo ai piloti dei team ufficiali (quindi a Bagnaia, Bastianini, Martin e Morbidelli). Nessun trattamento speciale dunque per l'otto volte campione del mondo da parte della casa di Borgo Panigale che, ossequiando il contratto di fornitura stipulato con il Team Gresini, anche al Cabronçito darà una GP23 per disputare il campionato della MotoGP 2024.