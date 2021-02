Manca meno di un mese all'inizio della nuova stagione della MotoGP, ma non vi sono ancora certezze sul fatto che Marc Marquez possa prendere parte ai test ufficiali ed essere al via del Mondiale 2021. L'otto volte campione del mondo è ancora alle prese con la riabilitazione dopo la terza operazione all'omero del braccio destro fratturato lo scorso 19 luglio a Jerez nel GP inaugurale della passata stagione. L'infezione, che ha reso necessario il terzo intervento chirurgico, ha costretto il 27enne di Cervera ad una terapia antibiotica che ha di fatto rallentato il lavoro di riabilitazione dell'arto in vista del rientro in pista, tanto che fino a qualche giorno fa sembrava certo che ad iniziare il Mondiale 2021 in sella alla Honda al fianco di Pol Espargarò dovesse essere un altro pilota (il collaudatore Stefan Bradl o il "disoccupato" Andrea Dovizioso).

Marc Marquez in tuta da gara allo shooting fotografico della Honda

Negli ultimi giorni sono però arrivati alcuni segnali che lasciano pensare ad un possibile recupero di Marc Marquez già per la prima gara della stagione in Qatar (in programma nel week end del 25 marzo). Lo spagnolo infatti nei giorni scorsi è stato protagonista, insieme al nuovo compagno di squadra Pol Espargarò, dello shooting fotografico che precede la stagione e la presentazione del Team Repsol Honda che andrà in scena il prossimo 22 febbraio. Nelle foto diffuse sui social da HRC e dallo stesso Cabronçito si vede il pilota che indossa nuovamente la tuta da gara e tiene in mano il casco mentre il braccio destro non è visibile.

Il boss HRC: "Sarà al via del GP del Qatar"

Se si tratti o meno di un messaggio agli avversari non è dato sapere, ma stando a quanto detto qualche giorno prima dal capo reparto corse della Honda Tetsuhiro Hikita non è da escludere che sia proprio così:

“Si tratta di un problema che riguarda il corpo, quindi non posso dire con certezza quando tornerà, ma Marc sta recuperando per rientrare al 100% – ha infatti detto il numero uno di HRC in un'intervista rilasciata alla rivista giapponese Mr. Bike -. Quello che è certo è che avremo una moto forte quando tornerà. Ci stiamo preparando affinché sia tutto pronto. Nell’improbabile caso in cui non sia presente alla prima gara in Qatar, avremo Stefan Bradl a rimpiazzarlo come lo scorso anno. Nella mia testa – ha poi aggiunto Hikita – c’è la convinzione che Marc sarà al via alla prima gara. Penso anche che sarà al 100%. Solitamente dubiterei di vedere un pilota subito competitivo dopo un anno di stop – ha infine concluso il manager nipponico -, ma questo ragionamento non vale con Marquez. Tornerà fortissimo e con la voglia di lottare. Per me sarà una bella occasione per imparare da lui".

Quando arriverà la decisione sul rientro in pista

Segnali dunque che vi è la possibilità di vedere l'otto volte campione del mondo al via del primo GP del Mondiale 2021 della MotoGP anche se a smorzare l'entusiasmo dei tifosi del pilota spagnolo arrivano alcune indiscrezioni da fonti vicine alla famiglia Marquez che asseriscono che la decisione del pilota e dei medici che ne stanno seguendo la riabilitazione arriverà solo pochi giorni prima del gran premio inaugurale della nuova stagione in Qatar.