Marc Marquez dice francamente cosa pensa dei tifosi italiani che hanno esultato per la sua caduta

Marc Marquez ha chiuso nella ghiaia la sua gara Sprint a Misano nel sabato del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Il leader del Mondiale ha così interrotto il suo pazzesco filotto di otto successi consecutivi in gara breve con 14 vittorie nelle prime 15 gare stagionali. Marquez è scivolato con la sua Ducati dopo aver superato Marco Bezzecchi con una manovra spettacolare alla variante del Rio. Lo spagnolo è stato tradito da una curva a sinistra. Nel momento in cui è caduto però le telecamere hanno inquadrato un folto numero di tifosi sulle tribune esultare.

La rivalità con Valentino Rossi, presente in questo weekend a Misano per assistere alle performance dei suoi piloti della VR46, è ancora viva e di certo non fa piacere allo stesso Marc Marquez ciò che ha sentito dalle tribune. Lo spagnolo ai microfoni di Sky, a proposito della gara che si disputerà oggi aveva subito detto: "Proviamo a fare una bella battaglia per quei tifosi che vengono a Misano per vedere il motociclismo“. Poi ad AS ha confessato il suo fastidio per quanto accaduto invitando tutti a fare una riflessione.

Riguardo al fatto che alcune persone abbiano celebrato la sua caduta come se fosse una vittoria Marc Marquez è stato netto: "Questi atti si definiscono da soli; non c'è bisogno di dar loro ulteriore risalto". Fa finta di non vedere e non ascoltare, anche per non creare ulteriori tensioni che già tempo fa aveva cercato di placare il team manager di Ducati, Davide Tardozzi. Quest'ultimo era intervenuto per zittire alcuni tifosi che fischiavano Marc Marquez dopo la vittoria nella Sprint Race al Mugello. Tardozzi indicò la maglia Ducati urlando: "È rosso!". Nella giornata di ieri era poi diventato virale il video di Valentino Rossi il quale stava assistendo alla Sprint dai box.

Il pilota di Tavullia aveva accennato un sorriso prima di ricomporsi. Insomma, a Misano si respira ancora un'aria di duello tra Marc Marquez e Valentino Rossi nonostante quest'ultimo abbia salutato la MotoGP ormai da alcuni anni. In pista invece sarà battaglia tra lo stesso leader del Mondiale e Marco Bezzecchi il quale ha dimostrato di sapere tenere testa a Marc supportato dal calore di tutto il pubblico di Misano. Ma anche una mancata vittoria per Marquez di certo non sarebbe un problema come confermato dallo stesso Marc: "A sei gare dalla fine, sono rimasti solo due piloti con una possibilità di lottare per il titolo, e sono due della stessa famiglia. Quest'anno abbiamo già vinto".