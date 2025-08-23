MotoGP
Marc Marquez conquista la prima storica pole in Ungheria. Bagnaia fuori in Q1, partirà 15esimo

Marc Marquez si prende l’ottava pole stagionale con un super tempo in Ungheria. Dietro di lui quattro italiani ma non Bagnaia che è stato eliminato nel Q1.
A cura di Ada Cotugno
Cambia la pista ma non il risultato per Marc Marquez che si porta a casa la prima pole position della storia della MotoGP al Balaton Park. In Ungheria il venerdì a stupire è Acosta, ma nelle qualifiche in vista della gara di domani lo spagnolo domina su tutti mettendo le mani sull'ottava pole di una stagione perfetta, in cui ogni cosa gli riesce a meraviglia. L'Ungheria però è generosa anche con i piloti italiani, dato che dietro al leader del mondiale si piazzano quattro azzurri.

Bezzecchi, Di Giannantonio, Bastianini e Morbidelli occupano i posti dietro a Marc Marquez, una sfilza di italiani che proveranno a trovare il loro momento di gloria nella gara di domani. La fortuna azzurra non tocca però Bagnaia che resta ancora impantanato nel suo grande momento di difficoltà: Pecco partirà dalla 15esima posizione dopo essere stato eliminato nel Q1.

Marquez si prende la pole in Ungheria

La prima pole al Balaton Park non poteva che appartenere a Marquez che in questa stagione viaggia al doppio rispetto a tutti i suoi rivali. Sarà lo spagnolo a partire dalla prima posizione nella gara di domani, superando Acosta che nel venerdì ha dominato ma che nelle qualifiche è caduto perdendo terreno. Dietro al leader del Mondiale si piazzano Bezzecchi, Di Giannantonio, Bastianini e Morbidelli, un poker straordinario di italiani che però non comprende Bagnaia, addirittura eliminato in Q1.

Pecco ha provato entrambe le moto per capire quale sarà la migliore da utilizzare in gara, ma per la prima volta dal 2023 non è riuscito a qualificarsi al Q2. Quella volta in Indonesia vinse addirittura la gara da outsider, ma il precedente non è incoraggiante per l'azzurro che difficilmente compirà nuovamente la grande impresa. Bagnaia partirà dalla 15esima posizione e proverà a scalare la classifica, ma è evidente la difficoltà in cui si trova e la frustrazione di tutto il team per un altro risultato negativo.

Immagine
