Marc Marquez cala il poker a Losail, quarta pole nella MotoGP 2025: Bagnaia cade, è 11°

A cura di Vito Lamorte

Marc Marquez si prende la pole position anche a Losail, demolendo il record della pista (1:50.499) e togliendo il primo posto in griglia a suo fratello Alex, che aveva fatto un giro eccezionale poco prima. Terzo posto per un super Quartararo con la Yamaha. In seconda fila Morbidelli, Di Giannantonio e Vinales. Pecco Bagnaia scatterà 11° dopo la caduta mentre stava lottando per la pole.

Quarta pole stagionale su quattro gare per Marc Marquez in versione ‘cannibale' in queste prime gare della stagione 2025 ma i suoi numeri sono clamorosi: pole numero 70 in top-class, 120a prima fila in carriera e seconda pole in Qatar per lui dopo il 2014. Per lo spagnolo 4 pole su 4 ad inizio stagione per la seconda volta in carriera dopo il 2014, quando infilò le prime 6 stagionali. Numeri davvero straordinari.

Bagnaia si dovrà preparare bene per una gara che sarà tutta in rimonta a causa della caduta nel Q2 che l'ha costretto a mollare le qualifiche: Pecco partirà dalla posizione numero 11 a Lusail.

MotoGP Qatar 2025, la griglia di partenza

MARC MARQUEZ (Ducati factory) ALEX MARQUEZ (Ducati Gresini) FABIO QUARTARARO (Yamaha ufficiale) FRANCO MORBIDELLI (Ducati Pertamina VR46) FABIO DI GIANNANTONIO (Ducati Pertamina VR46) MAVERICK VINALES (Ktm Tech3) JOHANN ZARCO (Honda LCR) FERMIN ALDEGUER (Ducati Gresini) ALEX RINS (Yamaha ufficiale) AI OGURA (Aprilia Trackhouse) FRANCESCO BAGNAIA (Ducati factory) PEDRO ACOSTA (Ktm ufficiale) MARCO BEZZECCHI (Aprilia ufficiale) JORGE MARTIN (Aprilia ufficiale) LUCA MARINI (Honda factory) JACK MILLER (Yamaha Prima Pramac) RAUL FERNANDEZ (Aprilia Trackhouse) BRAD BINDER (Ktm ufficiale) AUGUSTO FERNANDEZ (Yamaha Prima Pramac) ENEA BASTIANINI (Ktm Tech3) JOAN MIR (Honda factory) SOMKIAT CHANTRA (Honda LCR)