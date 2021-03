La MotoGP è tornata in pista a Losail per la prima parte dei test prestagionali in vista del Mondiale 2021 che scatterà nel week end del 28 marzo proprio dal Qatar. Ancora assente l'otto volte campione del mondo Marc Marquez ancora alle prese con la riabilitazione del suo braccio destro dopo le tre operazioni a cui si è sottoposto in seguito alla frattura dell'omero rimediata a Jerez il 19 luglio 2020 nella gara d'apertura della passata stagione.

Lo spagnolo non sarà presente neanche alla seconda e ultima parte dei test preaseason in programma dal 10 al 12 marzo sempre sul circuito qatariota. Al suo posto in sella alla RC213V del team Honda, come avvenuto per tutto il Mondiale 2020, ci sarà il collaudatore HRC Stefan Bradl (che, dopo aver chiuso lo shakedown con il miglior tempo, ha terminato la prima sessione di test 2021 con la quinta miglior prestazione complessiva).

Resta da capire dunque se Marc Marquez sarà pronto a tornare in pista nella gara d'esordio del Mondiale 2021 della MotoGP oppure se la sua assenza nella classe regina del Motomondiale si protrarrà ancora a lungo. A dare gli ultimi aggiornamenti sull'attuale situazione del 28enne di Cervera è stata la stessa Honda che ha da poco pubblicato un video nel quale il suo pilota racconta le sue ultime giornate.

In questa video-intervista Marquez rassicura sul fatto che la riabilitazione del braccio infortunato procede spedita, mentre l'infezione batterica e la pseudo artrite che ne hanno ritardato il rientro il pista sono adesso soltanto un brutto ricordo. E il suo "Torno il prima possibile" lascia ben sperare in vista di un ritorno alle gare sempre più vicino.

La Honda e il suo entourage non si sbilancia riguardo alla presenza di Marc Marquez nel GP del Qatar che aprirà il Mondiale 2021 della MotoGP. Considerate le tre operazioni e le varie complicazioni che hanno tormentato il pilota spagnolo negli ultimi 7 mesi, a decidere saranno solo i medici: saranno loro dunque a stabilire se il callo osseo è sufficientemente consolidato per resistere alle sollecitazioni di una MotoGp. La decisione dovrebe arrivare entro venerdì prossimo. Le parole del Cabronçito però lasciano aperto uno spiraglio per un suo possibile ritorno in pista già in apertura della nuova stagione in Qatar: non tanto per la gara d'esordio del Mondiale 2021, ma più realisticamente per il GP di Doha in programma la settimana successiva sempre sul circuito di Losail.