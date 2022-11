L’ultima corsa di Vettel, l’addio alla Formula 1 di Seb ad Abu Dhabi è alla “Forrest Gump” Nel weekend di Abu Dhabi in cui dà l’addio alla Formula 1, Sebastian Vettel ha voluto fare un giro di pista con tutti i suoi amici del circus. Un giro però a piedi, in una corsa che ha visto partecipare oltre un migliaio di persone, compresi Leclerc e Mick Schumacher.

A cura di Alessio Morra

L'addio alla Formula 1 di Sebastian Vettel è diventato una grande festa, quasi un romanzo d'appendice nel Campionato 2022 stradominato dalla Red Bull. Il pilota tedesco meritava un addio con tutti gli onori, ma questa settimana è diventata clamorosa per lui. Perché prima c'è stata la super cena organizzata da Hamilton, che è riuscito a portare allo stesso tavolo tutti i piloti, impresa assoluta, poi il commovente momento con il papà che lo ha sempre seguito con discrezione, poi il regalo della Ferrari e infine la sua splendida qualifica. E il meglio deve ancora arrivare perché il post gara potrebbe riservare delle grosse sorprese.

Ma c'è stato anche un momento splendido che si è vissuto nella serata di sabato ad Abu Dhabi dove tutti quelli che volevano potevano fare un giro di pista con Vettel, non in macchina ovviamente – la sua Aston Martin è una monoposto. Ma a piedi o meglio di corsa. Va da sé che è stato un grande successo con decine di persone che si sono riversate sulla pista.

L'iniziativa è stata un successo. In prima linea, al suo fianco, c'era Mick Schumacher, il suo ‘figlioccio' sportivo, ma c'era anche Charles Leclerc, che per due anni ha fatto coppia con lui alla Ferrari. Tutti coloro che erano in pista avevano indosso una maglia bianca con la scritta ‘Danke Seb', e cioè ‘Grazie Seb'.

Un momento che ha ricordato molto una scena di Forrest Gump, splendido film con Tom Hanks. Seb, uno dei principi della Formula 1, ha iniziato il suo giro di pista con tantissimi amici che gli hanno voluto rendere omaggio e gli hanno regalato una grande gioia. Davvero un bel momento.

Vettel aveva lanciato nei giorni scorsi l'iniziativa con l'hashtag #runwithseb, cioè corri con Seb. Il giro di pista sarebbe partito al termine delle giornata, che non finisce con le Qualifiche del Gp di Abu Dhabi ma che prosegue per i piloti con le interviste e il briefing che prepara la gara della domenica.

Ora si spera che Vettel riesca a vivere una splendida ultima gara con l'Aston Martin. Una carriera strepitosa quella del tedesco che ha vinto 4 titoli Mondiali tra il 2010 e il 2013 e ha ottenuto oltre 50 successi in Formula 1, ed ha guidato per sei stagioni con la Ferrari.