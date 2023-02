L’omaggio di Mick a papà Michael Schumacher nel debutto in Mercedes: era nascosto in una foto Prima della presentazione ufficiale della nuova Mercedes per il Mondiale di Formula 1 2023 Mick Schumacher ha fatto un omaggio nascosto al padre Michael: in molti ci hanno visto un altro tentativo di spostare i riflettori dalla Ferrari.

Dopo la Ferrari anche la Mercedes ha presentato la sua nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2023. E, anche in questo caso, non sono mancate le sorprese. La W14 si presenta infatti profondamente rinnovata rispetto alla vettura della passata stagione, a partire dal ritorno al colore nero per la livrea (più per una questione tecnica che estetica), e si augura di aver risolto i problemi palesati nel non entusiasmante 2022 per tornare a lottare alla pari con Red Bull e Ferrari per le vittorie e per i titoli iridati (anche se nello shakedown è già sorto un primo clamoroso intoppo).

Le novità però non hanno riguardato solo la macchina ma anche il parco piloti e questa ha rappresentato un piccolo colpo al cuore per i tifosi della scuderia di Maranello: oltre i confermati driver titolari Lewis Hamilton e George Russell, quest'anno a far da terza guida nel team di Brackley c'è infatti l'ex Ferrari Driver Academy Mick Schumacher, figlio della leggenda del Cavallino Rampante Michael Schumacher.

E ancora più male ai supporter delle Rosse ha fatto l'omaggio nascosto fatto all'illustre padre che oggi sta ancora facendo i conti con i postumi di quell'incidente sugli sci del dicembre del 2013 che ha stravolto la sua vita e che, per usare le parole utilizzate dalla moglie Corinna, "è diverso" da come lo ricordiamo. Prima della presentazione ufficiale della nuova W14 infatti Mick Schumacher sui propri profili social ha presentato il suo nuovo casco (poi mostrato anche durante l'unveiling della nuova monoposto) ed è proprio su quel casco che nascosto l'omaggio a papà Michael.

Il casco nero ai lati, nella parte superiore presenta difatti un ampio strato dorato decorato con delle stelle nere e appena sopra la visiera presenta il logo della Mercedes. Mick presentandolo non ha fatto alcun riferimento al padre, ma i più attenti osservatori non hanno potuto fare a meno di notare come i colori e il disegno siano molto simili al casco dorato indossato da Michael Schumacher nel GP del Belgio del 2011 (per celebrare i 20 anni di carriera) corso la scuderia tedesca.

Il momento scelto dal team di Brackley e dallo stesso pilota per rendere pubblico, seppur nascosto, l'omaggio al sette volte campione del mondo di Formula 1, è stato interpretato da alcuni come un tentativo di spostare i riflettori dalla scuderia di Maranello con cui Mick Schumacher ha interrotto i rapporti proprio al termine della passata stagione: le foto del figlio d'arte con la nuova divisa della squadra tedesca e il casco che ricorda il passato dell'idolo dei tifosi Ferrari Michael Schumacher in Mercedes sono state pubblicate infatti proprio nel giorno in cui la squadra del Cavallino ha presentato la nuova SF-23 di Leclerc e Sainz a Fiorano. Cioè il giorno prima del lancio ufficiale della W14.