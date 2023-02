Clamoroso intoppo nel debutto della Mercedes W14 in pista: lo shakedown è un fiasco Un problema al motore ha rovinato lo shakedown della nuova Mercedes per la Formula 1 2023: ritardato il debutto in pista di George Russell con la W14, rimandato al Filming Day quello di Lewis Hamilton.

A cura di Michele Mazzeo

La Mercedes ha presentato la nuova monoposto con cui Lewis Hamilton e George Russell correranno nel Mondiale di Formula 1 2023. La W14 che, per ragioni di peso, si presenta con una livrea total black, è stata annunciata come l'auto che, dopo la disastrosa passata stagione, può riportare la scuderia tedesca a lottare alla pari con Red Bull e Ferrari per le vittorie e i titoli iridati. Il suo debutto in pista però non è stato all'altezza delle aspettative con lo shakedown che, a causa di un clamoroso inconveniente, si è rivelato un flop.

Come fatto dalla Ferrari sul circuito di Fiorano, anche il team di Brackley ha usufruito dei 15 km di demo event concessi dal regolamento per far girare subito i piloti a bordo della nuova macchina sul circuito di Silverstone appena conclusa la presentazione ufficiale. Ma, secondo quanto trapela da addetti ai lavori presenti sul tracciato inglese, questo piccolo assaggio non avrebbe avuto lo stesso entusiasmante epilogo di quello che ha visto protagonisti Leclerc e Sainz. Il primo a provare la nuova W14 è stato infatti George Russell ma già prima ancora di lasciare il box sarebbero emersi dei problemi al motore che hanno ritardato le operazioni di accensione della vettura.

Secondo quanto riportato dalla testata spagnolo Motor.es il problema non era grave ma dovuto ad un errore in fase di assemblaggio tra la power unit e il telaio e sarebbe stato quindi parzialmente risolto con Russell che, seppur in ritardo e non potendo spingere al massimo la sua vettura, ha potuto così effettuare i suoi primi giri a bordo della nuova Mercedes. Un problema di cui il giovane driver britannico non ha però fatto menzione al momento delle interviste: "È filato tutto liscio" ha detto infatti al sito ufficiale della Formula 1.

A conferma però che non tutto sia andato per il verso giusto c'è il fatto che, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, Lewis Hamilton non ha girato con la W14. L'esordio del sette volte campione del mondo a bordo della nuova monoposto è stato infatti rimandato al giorno successivo, cioè quando la Mercedes effettuerà, sempre sul circuito di Silverstone, il Filming Day vero e proprio (quello da 100 km totali con le gomme demo della Pirelli), per il quale si augura i problemi siano stati definitivamente risolti e non vi siano altri inconvenienti del genere.