L'ex boss della Formula 1 Bernie Ecclestone ha da poco compiuto 90 anni ma non ha ancora smesso di godersi la vita. Il britannico si è infatti regalato uno dei 100 yacht più grandi al mondo dal valore di 25 milioni di dollari (poco meno di 21 milioni di euro). L'imbarcazione extra-lusso lunga 63 metri che dispone di spa, palestra, jacuzzi, cinema e sala da ballo apparteneva all'imprenditore italiano Flavio Briatore ma era stata sequestrata dal fisco e finita all'asta giudiziaria in seguito al mancato pagamento di alcune tasse (per un totale di oltre 4 milioni di euro) da parte dell'ex team principal di Benetton e Renault.

Ed è proprio in questa asta giudiziaria che Bernie Ecclestone ha acquistato per "soli" 9 milioni di dollari (7,5 milioni di euro) quello che ad oggi è il 78° yacht più grande del pianeta e che Briatore aveva acquistato nel 2002 pagandolo circa 80 milioni di euro. Il panfilo appena acquistato dal magnate britannico è infatti il famoso Force Blue che negli ultimi anni (dopo che era stato sequestrato a Briatore) era disponibile per l'affitto per crociere sul Mar Mediterraneo.

Si tratta di un'imbarcazione extra-lusso con sei cabine e una capacità di ospitare fino a 12 persone. Al suo interno ci sono infatti, un centro benessere, una palestra, una vasca idromassaggio per il relax, un cinema, una sala da ballo, una sala giochi, un ascensore per spostarsi tra un piano e l'altro, una sala da pranzo esterna con 60 posti a sedere e che può ospitare fino a 350 persone per un cocktail-party. Il magnate inglese Bernie Ecclestone potrà ora godersela insieme alla 44enne moglie Fabiana, madre del figlio, nato lo scorso anno quando l'ex patron della Formula 1 di anni ne aveva 89.