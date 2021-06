La Ferrari ha lasciato il GP di Stiria con un ritrovato ottimismo derivante più dalla prestazione della SF21 che dal posizionamento finale dei suoi due piloti (Sainz 6° e Leclerc 7°). Per la prima volta in stagione infatti le rosse sono state tra le monoposto più veloci in griglia e soprattutto le migliori per quel che riguarda la gestione del degrado delle gomme. Dopo il disastro di Le Castellet, la prima gara stagionale sul Red Bull Ring (domenica si correrà nuovamente lì per il GP d'Austria) ha rinfocolato le speranze intorno al Cavallino per il prosieguo del Mondiale di Formula 1 2021. La corsa di Spielberg però lascia in eredità anche un episodio che, guardando alla storia della scuderia di Maranello, avrà creato un po' d'imbarazzo agli uomini della Ferrari costretti a chiedere il permesso alla rivale Mercedes per poter far sdoppiare un suo pilota.

Dopo esser stato doppiato da Lewis Hamilton poco dopo esser rientrato in pista dal pit-stop infatti Carlos Sainz ha ripreso il britannico che, insolitamente, era vistosamente più lento della Ferrari numero #55 ma essendo doppiato è rimasto a lungo (per 15 giri) alle sue spalle compromettendo di fatto la caccia al quinto posto occupato da Lando Norris, caccia che probabilmente senza quell'intoppo sarebbe andata a buon fine. Accortosi che aveva un ritmo superiore alla W12 del sette volte iridato, lo spagnolo ha chiesto al suo ingegnere di pista di chiedere il permesso alla Mercedes per potersi sdoppiare ("Non potreste chiedere alla Mercedes e dirgli che me ne andrò via?" le parole del madrileno nel team radio) e qualche minuto più tardi l'ingegnere di pista Riccardo Adami riprende le comunicazioni e dà l'ok ("Adesso puoi provare a sdoppiarti").

A svelare cosa è accaduto in quel lasso di tempo intercorso tra la richiesta di Sainz e la risposta di Adami è stato lo stesso pilota spagnolo che, dopo averlo fatto intuire già nel team radio immediatamente successivo al sorpasso su Hamilton ("Devo un favore a Lewis, grazie ragazzi"), nel post-gara ha chiaramente ammesso: "Insieme al team, abbiamo trovato il modo per parlare con la Mercedes e mi sono potuto sdoppiare". La Ferrari dunque ha chiaramente chiesto il permesso alla scuderia tedesca per poter farlo sdoppiare: sarà stata dura per gli uomini del muretto del Cavallino (il team principal Mattia Binotto o il racing director Laurent Mekies) contattare quelli che, fino a qualche anno fa, erano i rivali per il titolo iridato per chiedere loro il ‘favore' di consentire ad un loro pilota di smarcarsi dopo esser stato doppiato. Per Toto Wolff, ad e team principal Mercedes, invece sarà stata una delle soddisfazioni più grandi raccolte in questo GP di Stiria, nonostante abbia comunque piazzato entrambi i piloti sul podio.