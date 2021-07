Valentino Rossi non ha iniziato nel miglior modo possibile il Mondiale 2021. Il Dottore dopo il 12° posto in Qatar nella prima gara partirà dalla penultima postazione nella griglia del circuito di Doha e per il numero 46 si tratta del peggior risultato in qualifica mai ottenuto in MotoGP. Il sabato è stato difficile per il pilota Petronas, ancora alle prese con magagne riguardanti la gomma posteriore, ma per Rossi non si tratta della peggiore delle qualifiche della sua carriera: "Non è la mia peggior qualifica, penso di avere fatto peggio in Ducati. Ho tanti problemi al posteriore e già dalla FP3 mi ero immaginato questo scenario con le gomme dure. Le condizioni inoltre erano davvero difficili con tanta sabbia e molto vento. Per qualche ragione stresso troppo l’anteriore e non riesco a spingere. Ho tante vibrazioni e sembra che la gomma diventi troppo calda”.

Valentino è cosciente della situazione non facile in cui si trova e per la gara non sarà molto semplice da risolvere per risalire la china: "Abbiamo provato a migliorare il feeling con la moto, ma soffro troppo. Mi manca grip in accelerazione e il mio ritmo non è buono. Sarà difficile, partirò da dietro e ora cercheremo di capire. La scelta delle gomme alla fine è sempre sulla coppia di morbide. Proverò a stare con il gruppo davanti, siamo più o meno tutti lì. Cercherò di stare con loro e vedremo cosa succede”.

Rispetto alla scorsa settimana il cambiamento è stato notevole ma Valentino è troppo esperto per lasciarsi influenzare da queste situazioni: "Le cose cambiano dopo sette giorni, anche sulla stessa pista. Ci sono tanti fattori e ovviamente non siamo contenti perché vogliamo stare davanti. Ultimamente soffro sempre degli stessi problemi, ma almeno sabato scorso avevo fatto una bella qualifica. Arrabbiarsi non serve, si perde solo del tempo. Cercheremo di guardare tutto e io proverò a cambiare qualcosa nello stile di guida".