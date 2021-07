Griglia di partenza MotoGP GP Doha 2021: il rookie Martin in pole, Rossi (21°) mai così male

Il rookie Jorge Martin partirà dalla pole nella griglia di partenza del GP di Doha, secondo round del Mondiale 2021 della MotoGP. Il pilota della Ducati Pramac scatterà in prima fila davanti al compagno di squadra Johann Zarco e alla Yamaha di Maverick Vinales che hanno rispettivamente messo a segno il 2° e il 3° tempo nella sessione di qualifica. Sesta posizione per Pecco Bagnaia, 10° Franco Morbidelli. Disastrosa qualifica di Valentino Rossi che scatterà 21° nella gara di domenica come mai accaduto prima nella sua lunghissima carriera (26 anni) nel Motomondiale.