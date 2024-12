L’incredibile partenza di Leclerc ad Abu Dhabi, 11 sorpassi in un giro: “Guidavi come un pazzo”

video suggerito

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc al via del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2024 ha messo a segno un partenza storica guadagnando undici posizioni nel primo giro: un'impresa che ha impressionato tutti, completata poi con l'amara rimonta fino al terzo gradino del podio.

Il primo giro di Charles Leclerc nella gara del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2024 è un qualcosa di sensazionale. Se è vero che la vittoria della corsa da parte di Lando Norris e il conseguente successo nel campionato costruttori da parte della McLaren ha inevitabilmente offuscato l'impresa compiuta dal monegasco della Ferrari, è altrettanto vero che a Yas Marina abbiamo assistito a qualcosa di storico per la F1 con il 27enne di Monte-Carlo che ha messo in scena una delle migliori partenze della storia.

Tutti ricordano lo straordinario via di Kimi Raikkonen a Portimao nel 2020, così come quello ancora più leggendario di Ayrton Senna a Donington 1993. Due imprese considerate irripetibili: i quattro sorpassi da oscar del brasiliano al via in quello che è stato ribattezzato come "the Lap of God" così come le 10 posizioni recuperate in un solo giro di gara dal finlandese sono qualcosa di surreale, di epico. Ecco, ora pensate che Charles Leclerc nel primo giro dell'ultima corsa della F1 2024 è riuscito a fare meglio guadagnando addirittura 11 posizioni.

Scattato dalla 19ª casella della griglia di partenza già al via ha superato la Williams di Alexander Albon per poi evitare la Racing Bull si Yuki Tsunoda rimasta piantata a causa di un problema alla frizione. Prima di arrivare in Curva 1 il monegasco ha sverniciato anche l'Alpine di Esteban Ocon per poi approfittare di errore di traiettoria di Guanyu Zhou per superare anche la Sauber ed uscire al 15° posto alla prima curva e guadagnare subito dopo un'altra posizione sorpassando la Red Bull di Sergio Perez. In curva 3 arriva quindi il sorpasso sul futuro compagno di squadra Lewis Hamilton (che, a differenza sua, era partito con gomme dure) e in quella successiva si sbarazza anche dell'Aston Martin di Lance Stroll, salendo così dodicesima posizione che diventa undicesima quando sfila davanti ala McLaren di Oscar Piastri finita fuori pista dopo il contatto con Max Verstappen.

Il vero capolavoro però lo mette a segno in curva sei dove con una manovra all'esterno supera tre avversari in solo colpo: sorprendendo nell'ordine Liam Lawson, Valtteri Bottas e il quattro volte campione del mondo Max Verstappen per portarsi in ottava posizione alle spalle della Haas di Nico Hulkenberg. Dopo questo incredibile primo giro, Charles Leclerc proseguirà nella sua pazzesca rimonta che lo porterà a finire sul podio insieme al vincitore Lando Norris e al suo compagno di squadra, all'ultima in Ferrari, Carlos Sainz.

Un qualcosa di eccezionale dunque ciò che è riuscito a fare il 27enne monegasco ad Abu Dhabi, che non è passato assolutamente inosservato, come dimostra il fatto che quello è stato il principale argomento di cui si è discusso nel lussuoso retropodio del circuito di Yas Marina. A restarne impressionati sia Zak Brown ("Lì stavi volando" gli ha infatti detto il CEO della McLaren) che Carlos Sainz ("Stavi guidando come un pazzo" è stato invece il commento dello spagnolo mentre passavano gli highlights della gara sul maxischermo).

E nemmeno lo stesso Charles Leclerc credeva fosse possibile recuperare così tante posizioni in appena sei curve: "Quando ho visto sullo schermo che ero P8 ho detto ‘wow!'". Una rimonta storica ma dal sapore amaro per il pilota Ferrari che a fine gara non ha potuto godersi l'impresa appena compiuta e anzi si è lasciato sopraffare dalla disperazione per non essere riusciti, nonostante il mezzo miracolo, a regalare il titolo costruttori alla scuderia di Maranello.