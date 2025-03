video suggerito

L'ammissione della Ferrari in vista del GP Australia: "Risultati dei test difficili da interpretare" Alla vigilia del GP d'Australia che apre il Mondiale di Formula 1 2025 in casa Ferrari regna ancora una grande incertezza sulla competitività della nuova SF-25 di Lewis Hamilton e Charles Leclerc in rapporto alle altre vetture in griglia. I test prestagionali non sono bastati a chiarire le idee a riguardo ai tecnici di Maranello come ammesso dal team principal Vasseur e dal direttore tecnico Serra.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari si avvicina al primo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2025 con un carico elevatissimo di aspettative, aumentato a dismisura dal grande entusiasmo generato dall'approdo a Maranello del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che va a comporre un dream team insieme al talentuoso Charles Leclerc. Fin dal GP d'Australia ci si aspetta che i piloti della scuderia del Cavallino Rampante possano lottare per le posizioni di testa con le McLaren di Norris e Piastri e la Red Bull di Max Verstappen. Molto, ovviamente, dipenderà dalla competitività della nuova monoposto, la SF-25, in rapporto alle altre vetture in griglia. Un qualcosa che, nonostante la tre giorni di test del Bahrain in cui hanno girato tutte le nuove macchine, resta un'incognita, anche per la stessa Ferrari.

Anche a Maranello, nonostante la perfetta correlazione dei dati tra pista e simulazioni e il lavoro extra svolto successivamente da Hamilton e Leclerc, regna infatti grande incertezza su quale sia il livello attuale della SF-25 rispetto alle monoposto avversarie. L'ammissione è arrivata dal team principal Frederic Vasseur che alla vigilia del weekend di gara di Melbourne, nel suo consueto messaggio ai tifosi pre-GP, a riguardo è stato molto cauto: "Il circuito cittadino dell'Albert Park non è particolarmente rappresentativo di ciò che ci aspetta nel resto del campionato, ma qui l'anno scorso abbiamo fatto bene e siamo fiduciosi anche per il weekend che ci attende. Naturalmente, ci sono molte incognite e non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la gerarchia in pista, soprattutto perché i risultati del test in Bahrain sono stati molto difficili da interpretare" ha difatti detto il manager francese prima di mostrare comunque un sommesso ottimismo ("Credo che ci sia tutto il necessario per fare bene ma, come sempre, per prima cosa ci concentreremo su noi stessi, consapevoli che questo è solo l'inizio di una stagione molto lunga" ha infatti aggiunto).

A confermare in toto la versione offerta dal numero uno del muretto Ferrari sono poi arrivate anche le parole del nuovo direttore tecnico della scuderia del Cavallino Rampante, Loic Serra. Quest'ultimo ha difatti ribadito le difficoltà nell'interpretare quanto emerso sulla pista di Sakhir durante i test prestagionali.

Anche lui infatti ha prima sottolineato la perfetta corrispondenza tra simulazione e pista offerta dalla SF-25: "Nonostante le condizioni meteorologiche insolitamente difficili che abbiamo affrontato in Bahrain, il test è stato molto utile per noi. Abbiamo completato tutto il programma previsto, con la vettura che ha dimostrato un buon grado di affidabilità. I dati della pista erano in linea con quello che ci aspettavamo, e la SF-25 ha risposto bene ai cambiamenti di assetto. Siamo stati felici di vedere che c'era una buona correlazione tra i dati che abbiamo raccolto sulla pista di Sakhir e quanto visto nel simulatore, che è ormai uno strumento essenziale per poter massimizzare le prestazioni della vettura gara dopo gara".

Per poi però ammettere, come Vasseur, che sulla competitività con le monoposto avversarie in vista del primo GP del Mondiale di Formula 1 2025 in Australia non vi è ancora chiarezza: "Parlando invece dell’immediato futuro, durante i test in Bahrain faceva particolarmente freddo mentre a Melbourne la fine dell’estate ci regalerà un clima molto più caldo. Questo influenzerà il comportamento della vettura, in particolare per quanto riguarda le gomme. Entro la fine del weekend avremo un quadro più chiaro, ma non ancora definitivo, della gerarchia tra le squadre. Noi continueremo a concentrarci su noi stessi e lavoreremo per avere un forte inizio di stagione" ha infatti chiosato il direttore tecnico Loic Serra in merito al livello atteso per le SF-25 di Hamilton e Leclerc nell'imminente GP d'Australia.