video suggerito

Lavoro extra per Hamilton e Leclerc prima del Mondiale F1: c’è una Ferrari SF-25 da mettere a punto Il comportamento della Ferrari SF-25 nei test del Bahrain ha costretto Charles Leclerc e Lewis Hamilton a tre giorni di lavoro extra al simulatore a Maranello prima di partire per l’Australia per il primo GP del Mondiale di Formula 1 2025. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca soltanto una settimana all'inizio del Mondiale della Formula 1 2025, ma in casa Ferrari ancora si lavora alacremente sulla SF-25 per arrivare più pronti al weekend inaugurale del GP d'Australia. Per quanto la tre giorni di test prestagionali in Bahrain abbia sostanzialmente confermato la correlazione tra simulazioni e pista, le 24 ore a bordo della nuova monoposto a Sakhir hanno evidenziato anche le aree su cui bisogna lavorare dopo aver rivoluzionato la macchina con il cambiamento fatto allo schema sospensivo anteriore e nella ridistribuzione dei pesi. E questo ha costretto anche i due piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton ad una tre giorni di lavoro extra a Maranello prima di volare a Melbourne per il primo gran premio della stagione.

I due alfieri del Cavallino Rampante infatti, quando non impegnati per eventi promozionali o comunque organizzati dai principali sponsor della scuderia (martedì 4 marzo è andato in scena l'evento di celebrazione dei 20 anni della partnership con lo sponsor tecnico PUMA, mentre giovedì ci sarà lo show di presentazione dei piloti a Milano promosso dal nuovo sponsor Unicredit), sono a lavoro sul simulatore per cercare, grazie all'enorme mole di dati raccolti in Bahrain, di velocizzare il processo di apprendimento, loro e degli ingegneri, della SF-25 e fare quelle correzioni necessarie per mettere a posto la nuova vettura in vista della prima stagionale in programma a Melbourne nel weekend del 16 marzo.

La sensazione generale dopo i test di Sakhir infatti è quella che la nuova SF-25 abbia il potenziale per poter competere con la McLaren (che ad oggi appare la vettura più performante del lotto), ma sia ancora acerba e da calibrare. D'altronde era stato lo stesso Charles Leclerc al termine della tre giorni di test prestagionali a rivelare come vada ancora trovata la quadra per quel che riguarda il giusto bilanciamento con l'anteriore ora "più puntato" e un posteriore che però non lo segue (molto "nervoso" il suo comportamento in ingresso curva).

La nuova macchina sta dunque costringendo i due piloti ad un ulteriore lavoro extra per aiutare i tecnici del Cavallino Rampante nell'aumentare la comprensione e nel trovare soluzioni per metterla definitivamente a punto e sbloccarne tutto quel potenziale che sembra avere. Una cosa che inevitabilmente potrebbe richiedere del tempo ma che tutti in Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton per primi, si augurano possa avvenire già a Melbourne nella gara inaugurale del Mondiale di Formula 1 2025.