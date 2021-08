L’incredibile partenza del GP Ungheria, solo Hamilton sulla griglia Nel Gran Premio d’Ungheria 2021 si è assistito a qualcosa di mai visto nella storia di Formula 1. Perché al momento della seconda partenza sulla griglia c’è solo un pilota, Lewis Hamilton. Tutti gli altri erano andati ai box per cambiare le gomme. Per quel motivo il pilota della Mercedes ha di fatto mancato il successo, ma è riuscito così a conquistare un altro record.

A cura di Alessio Morra

Il Gran Premio di Ungheria ha conquistato un capitolo importante nella storia del Mondiale di Formula 1 2021, ma anche in quello assoluto di questo sport. Innanzitutto perché all’Hungaroring ha vinto la prima gara della sua carriera Esteban Ocon, il tracciato magiaro si conferma aperto alle prime volte, e c’è stato anche il primo successo della Alpine, poi la gara si ricorda per la partenza che ha provocato i ritiri di Bottas, Leclerc, Norris e Perez, oltre al coinvolgimento in uno dei due incidenti di Max Verstappen. Ma anche Hamilton si è preso la sua fetta di storia per una partenza che non si era mai vista.

Hamilton vuole cambiare le gomme, dal box dicono no

La gara viene sospesa, bandiera rossa per i troppi detriti in pista. Le vetture si fermano ai box e si preparano a una nuova partenza, che arriverà dopo una mezz’oretta. Rispetto al primo via c’è una grande novità. Non piove più, anzi c’è un bel sole e la pista si è asciugata. Ma incredibilmente nessuno dei piloti ancora in gara decide di cambiare le gomme. Ripartono tutti con le gomme da bagnato. Un errore colossale. Percorrendo il giro che li riporta sulla linea di partenza tutti capiscono che sarebbe meglio montare le gomme da asciutto. Lewis Hamilton lo dice al suo box, che però lo invita a continuare, è primo, non può lasciare la pole position.

Ma tutti gli altri effettuano la sosta, Lewis in griglia da solo

Così il sette volte campione del mondo va a sistemarsi in prima fila, ma dietro di lui non c’è nessuno. Perché tutti i piloti che lo seguono decidono di andare ai box. Sembra si siano messi tutti d’accordo. Mentre i piloti cambiano le gomme, si spengono i semafori. La scena è incredibile. La partenza si fa con il solo Hamilton in griglia. E quando si spengono le luci, parte e ovviamente è al comando. Il non essere andato ai box a cambiare le gomme gli costa il successo, ma intanto Hamilton ha conquistato un altro primato, di cui forse avrebbe fatto a meno.