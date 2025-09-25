Lewis Hamilton in pena per l’amatissimo cane Roscoe: “Pregate per lui, sono state ore spaventose”

Il cane è il miglior amico dell'uomo. Questo vecchio adagio corrisponde a verità. Di sicuro è così per Lewis Hamilton, che è legatissimo al suo bulldog, Roscoe, popolarissimo anche tra gli appassionati di F1 e sui social. Il pilota della Ferrari in una stories su Instagram ha chiesto preghiere per il suo cane, che ha avuto problemi di salute.

"Vi prego di inserire Roscoe nelle vostre preghiere"

Roscoe è famosissimo, l'aggettivo giusto per definirlo è leggendario. Hamilton lo presentò nel paddock per la prima volta nel 2013, quando passò alla Mercedes. Erano due Roscoe e Coco, che purtroppo qualche anno fa venne a mancare. Lewis ha creato anche un account apposta per Roscoe, che è tornato prepotentemente in auge per una foto e soprattutto un messaggio del sette volte campione del mondo che su Instagram ha scritto: "Sono state ore spaventose, vi prego tutti di avere Roscoe nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere".

Roscoe è in un ambulatorio veterinario

Hamilton chiede di pregare per il suo cane e mostra una foto nella quale si vede Roscoe dietro a un vetro spossato in un ambulatorio veterinario. Qualcosa di estremamente serio deve essere successo. C'è chi si prende cura di lui e si farà di tutto per rimetterlo in sesto. Non è la prima volta che in questo 2025 l'amato bulldog di Lewis accusa dei problemi di salute. Lo scorso aprile contrasse la polmonite.

Il pilota ne parlò, circa un mese dopo a Imola, quando la situazione si era ristabilita nel migliore dei modi: "Adesso sta abbastanza bene. Ha 12 anni e mezzo, quindi è un ragazzino. Ha avuto la polmonite, ma fortunatamente ora sta bene. Ma sicuramente ogni volta che ricevo un messaggio dalla signora che si prende cura di lui, il mio cuore si ferma per un secondo perché penso: ‘E adesso?'".