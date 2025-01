video suggerito

Lewis Hamilton in Ferrari può aggirare il regolamento prima della F1 2025: spunta un nuovo test L'inaspettato Test delle gomme organizzato prima del Mondiale di Formula 1 2025 permette alla Ferrari e a Lewis Hamilton di aggirare il divieto imposto dal regolamento F1. Provvidenziale aiuto al percorso di avvicinamento del britannico alla prima stagione da pilota della scuderia di Maranello.

A cura di Michele Mazzeo

Novità importante e quanto mai provvidenziale per il programma di preparazione al Mondiale di Formula 1 2025 della Ferrari e, soprattutto, per il processo di ambientamento del nuovo arrivato Lewis Hamilton che, grazie all'inaspettato e casuale aiuto da parte della Pirelli, può superare lo scoglio imposto dal regolamento e arrivare al debutto sulla nuova monoposto 2025 conoscendo e avendo già guidato sia la vettura del 2023 che quella del 2024.

Dopo gli 89 km percorsi con la SF-23 a Fiorano nel giorno del Test TPC (con auto ‘vecchie' di almeno due anni) che ha segnato il suo storico esordio a bordo di una monoposto del Cavallino Rampante, il sette volte campione del mondo e il suo compagno di squadra Charles Leclerc (che nell'esordio stagionale di chilometri con la vettura del 2023 ne ha percorsi solo 42) infatti si ritroveranno sulla pista di Barcellona il 28, 29 e 30 gennaio per una ‘tre-giorni' di Test TPC (che consente ad ogni pilota attualmente in griglia F1 un massimo di 1000 km in stagione ma in non più di quattro differenti giornate) per girare ancora con quella SF-23 utilizzata sul tracciato casalingo lo scorso mercoledì 22 gennaio.

Da quel momento, fino allo shakedown della vettura 2025 che avverrà il 19 febbraio nel giorno della presentazione ufficiale (giornata che segue l'evento collettivo organizzato dalla F1 a Londra in cui la Ferrari svelerà solo la nuova livrea), dunque i due piloti della scuderia di Maranello si sarebbero dovuti ‘allenare' e preparare solo al simulatore, con Lewis Hamilton che quindi sarebbe passato direttamente dal guidare la monoposto del 2023 a condurre quella del 2025 senza mai provare l'anello di congiunzione tra le due auto, ossia la SF-24.

Uno scenario scomodo anche per un sette volte iridato come lui ma che sembra ora essere stato scongiurato. In ‘soccorso' della Ferrari, secondo quanto riporta la testata specializzata Autoracer.it, sarebbe difatti arrivato il fornitore unico di pneumatici per la Formula 1, Pirelli, che nei giorni 4 e 5 febbraio ha organizzato una ‘due-giorni' di test, anche in questo caso sul circuito di Barcellona, per iniziare il lavoro di sviluppo delle gomme per il campionato 2026. Test a cui parteciperanno la McLaren e la Ferrari, rispettivamente prima e seconda nel mondiale costruttori della passata stagione.

Ciò consentirà quindi a Charles Leclerc e Lewis Hamilton di tornare a girare sulla pista catalana con la SF-24 dato che i Test Pirelli non hanno le stesse regole dei Test TPC né rientrano nel conteggio dei chilometri percorribili nell'anno. Un grande e quanto mai provvidenziale aiuto dunque alla Ferrari che potrà far provare la vettura del 2024 a Lewis Hamilton rendendo così più graduale il passaggio alla nuova monoposto 2025 con cui correrà il suo primo mondiale da pilota della scuderia di Maranello.