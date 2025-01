video suggerito

Una nuova regola della Formula 1 complica i piani della Ferrari su Lewis Hamilton: cambia il programma L’ultima modifica al regolamento sportivo della Formula 1 ha costretto la Ferrari a dover cambiare il programma di avvicinamento al Mondiale 2025 pianificato inizialmente per Lewis Hamilton: la scuderia di Maranello e il suo nuovo pilota devono fare i conti con la nuova stringente regola sui test ‘privati’ con le vecchie monoposto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari è stata costretta a cambiare il programma di preparazione vista del Mondiale di Formula 1 2025 per il suo nuovo pilota Lewis Hamilton a causa di una nuova regola introdotta dalla FIA ed entrata in vigore proprio per la stagione che sta per cominciare. La scuderia di Maranello ha dovuto difatti riorganizzare le sessioni di test ‘privati' da far svolgere al sette volte campione del mondo con monoposto F1 ‘vecchie' di almeno due anni pensate per consentirgli di familiarizzare con dinamiche, meccanismi, procedure e metodi di lavoro del team prima della tre giorni di test ufficiali collettivi che precedono l'inizio del nuovo campionato in seguito ai nuovi paletti inseriti nel regolamento sportivo per la F1 (nello specifico è stato modificato il comma ‘g' dell'articolo 10.2) dalla Federazione Internazionale per quel che riguarda i Test TPC (Testing of Previous Cars).

La nuova regola, inserita per evitare che si ripeta quanto accaduto negli anni passati quando tali test venivano utilizzati per raccogliere dati e trovare poi eventuali soluzioni a problemi delle monoposto che disputavano il Mondiale in corso (l'ultima volta è accaduto lo scorso anno con il test di Verstappen a Imola con la vettura del 2022 grazie al quale è stato possibile risolvere alcune problematiche erano emerse sulla RB20), infatti è molto più stringente rispetto alla precedente. Nello specifico prevede che se a svolgere il test è un pilota che partecipa al campionato mondiale di Formula 1, questo sarà soggetto a vincoli di percorrenza (massimo 1.000 chilometri nell'anno solare) e durata (massimo quattro differenti giornate di test), mentre nel caso dei piloti non iscritti al mondiale di F1 invece il numero massimo di giornate di test TPC consentite sono venti senza alcun limite per quel che riguarda il chilometraggio.

Rientrando nella prima casistica dunque Lewis Hamilton in questo 2025 potrà effettuare test ‘privati' con una Ferrari F1 vecchia di almeno due anni per un chilometraggio massimo nell’anno solare di 1.000 km in un massimo di quattro differenti giornate di prove. Da qui l'esigenza della casa del Cavallino Rampante di rivedere i propri piani iniziali senza non poche complicanze a livello organizzativo.

Alla fine però Fred Vasseur e i suoi uomini hanno stilato il programma definitivo per consentire a Lewis Hamilton di arrivare pronto al suo primo GP ufficiale da pilota della Ferrari. L’attesissimo debutto del sette volte campione del mondo al volante di una monoposto del Cavallino Rampante (ancora da decidere se con la F1-75 del 2022 o con la SF-23 del 2023) è in programma sul circuito casalingo di Fiorano il 20 o il 21 gennaio, a seconda delle condizioni climatiche. Poi, secondo quanto rivelato da Motorsport.com, il programma di ambientamento al mondo della Rossa del 40enne britannico proseguirà negli ultimi giorni di gennaio sul circuito di Barcellona con la Ferrari che ha prenotato l'impianto catalano per quattro giornate di modo da poter eventualmente posticipare i test in caso di maltempo.

In questo modo Lewis Hamilton arriverà al 19 febbraio (giorno in cui, a margine della presentazione della Ferrari F1 per il Mondiale 2025, a Fiorano ci sarà lo shakedown con la nuova monoposto) e al 20 febbraio (in cui dovrebbe andare in scena il primo dei due filming day da 200 km concessi dal regolamento con la vettura appena presentata) avendo già incamerato 1.000 km d'esperienza a bordo delle macchine da Formula 1 del Cavallino Rampante e quindi potrà presentarsi alla tre-giorni di test prestagionali (in programma in Bahrain dal 26 al 28 febbraio) conoscendo già il sistema di lavoro del nuovo team che rappresenterà ufficialmente a partire dal Gran Premio d'Australia (di scena a Melbourne nel weekend del 16 marzo).