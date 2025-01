video suggerito

Hamilton debutta nel test Ferrari a Fiorano, regole rigidissime: perché ha bloccato più volte le ruote Lewis Hamilton ha fatto il suo esordio con la Ferrari, a Fiorano mercoledì 22 gennaio l'inglese ha guidato per la prima volta la Rossa di Formula 1. Hamilton ha dovuto rispettare delle regole stringenti e durante i circa trenta giri percorsi ha commesso anche qualche lieve errore.

A cura di Alessio Morra

Tutto bello, tutto meraviglioso, finora.La prima immagine da pilota Ferrari davanti la casa del ‘Drake', i sorrisi con i tifosi, le prime parole in italiano, la prima foto con la tuta rossa, poi la presentazione del nuovo casco, che è giallo, con il Cavallino Rampante. Ma il momento più atteso era quello dell'esordio in pista a Fiorano. Chiunque voleva vedere Lewis Hamilton guidare una Ferrari di Formula 1. L'inglese per due ore, sotto nuvole cupe, ha effettuato una trentina di giri scarsi per la gioia di tanti tifosi che sono andati, sin dalle prime luci dell'alba, lì per vederlo girare. Al box c'erano anche i genitori, il fratello di Hamilton e Angela Cullen, che torna al suo fianco dopo due anni.

L'esordio di Hamilton con la Ferrari e tanti bloccaggi

Due ore di test per prendere confidenza con la Ferrari di Formula 1. Alle 9:17 a Fiorano Hamilton ha dato la prima sgasata da pilota Ferrari. Un giro di prova, un giro secco prima di tornare ai box. Poi è tornato in pista, per una serie di run più o meno lunghi che gli hanno dato un po' di confidenza con il team e con la Ferrari. Le condizioni meteorologiche non erano le migliori, ma si è a gennaio inoltrato.

La pioggia non è arrivata, ma faceva freddo e per le gomme era complicato trovare il giusto grip. Per questo è arrivata anche qualche lieve sbavatura, inclusi una serie di bloccaggi. Il freddo non lo ha aiutato, ma con la Ferrari dovrà abituarsi a un nuovo sistema frenante. Ma era l'inizio, è va bene così. Tra oltre un mese quando ci saranno i test di Barcellona si farà sul serio, in mezzo è previsto tanto lavoro al simulatore.

Naturalmente per Hamilton è stato giusto un assaggio. Non poteva provare la vettura che hanno guidato nell'ultimo campionato Leclerc e Sainz. Il regolamento infatti per questo tipo di test prevede un numero infinito di paletti. C'erano infatti tante cose che Lewis non poteva né fare né testare a Fiorano.

Le rigide regole FIA per i test

Questo test fa parte dei cosiddetti TPC, che sta a significare Testing of Previous Cars: letteralmente test con le vetture degli anni passati. Possono essere utilizzate vetture di due, tre o quattro anni prima (2021, 2022, 2023). Probabile pensare che abbia guidato la F1-75 o la SF-23. Ogni scuderia può al massimo effettuare 19 ore in questo tipo di test, con un limite per ogni giornata di test – limite complessivo che vale per i due piloti.

Il regolamento proibisce categoricamente aggiornamenti per i test. Le vetture utilizzate devono avere solo specifiche componenti e software che siano stati utilizzati in un weekend di gara o in un test del periodo valido per i TPC (in questo caso sempre 2021 – 2023).