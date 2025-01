La mossa a sorpresa di Lewis Hamilton all’approdo in Ferrari: a Fiorano ricompare una figura chiave

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Archiviato il primo storico giorno di Lewis Hamilton a Maranello da pilota Ferrari, per il sette volte campione del mondo è tempo ora di cominciare il percorso di avvicinamento al Mondiale di Formula 1 2025 con le prime sessioni al super simulatore del Cavallino Rampante (a cui, per sua richiesta, assisterà anche il compagno di squadra Charles Leclerc) e con il test TPC a Fiorano con la SF-23 in programma tra oggi (martedì 21 gennaio) e domani (mercoledì 22 gennaio) a seconda delle condizioni meteo (si sta valutando anche l'ipotesi di farlo al Mugello o a Imola se la pioggia non dovesse concedere una tregua). Poi il 40enne britannico lascerà l'Italia per completare la preparazione fisica e ripresentarsi a fine gennaio a Barcellona per ultimare i 1.000 km di test TPC concessi dal regolamento.

Tra l'iconica foto davanti alla mitica casa del ‘Drake' Enzo Ferrari, l'incontro con John Elkann, Benedetto Vigna e Fred Vasseur, la visita nel quartier generale della scuderia fermandosi a chiacchierare con tantissimi dipendenti, il primo ‘bagno' di tifosi da ferrarista a cui ha rivolto le prime parole in italiano, nel vero primo giorno di Lewis Hamilton da pilota della scuderia del Cavallino Rampante tutte le attenzioni sono state concentrate esclusivamente su di lui e alle persone che in quei momenti erano di fianco a lui. È sfuggita dunque la mossa a sorpresa ordita dal sette volte iridato per questa sua nuova avventura.

Stando a quanto riporta il Daily Mail infatti avrebbe riportato nel suo staff una delle persone rivelatesi chiave nel corso della sua vincente carriera con cui da qualche anno si erano separate le strade. Secondo il tabloid britannico difatti l'assistente più fidata di Lewis Hamilton, Angela Cullen, è tornata al suo fianco a due anni dall'ultima volta proprio in occasione della prima visita da pilota Ferrari nel quartier generale della scuderia di Formula 1 a Maranello.

La cinquantenne fisioterapista neozelandese, da lui descritta come "una delle cose migliori che mi siano mai capitate nella vita", alloggerebbe infatti a Fiorano, poco distante dai cancelli della fabbrica Ferrari e dal centro operativo del suo nuovo team. La sua ricomparsa in Italia, proprio nel giorno in cui Lewis Hamilton faceva il suo debutto con la scuderia che ha sempre sognato fin da bambino, lascia supporre ad un ritorno in pianta stabile al suo fianco. Cosa che non sorprenderebbe data la grande importanza che Angela Cullen ha avuto negli anni d'oro del britannico in Mercedes, dove non è stata solo la sua fisioterapista né soltanto la sua assistente personale, bensì una fidatissima e inseparabile amica.