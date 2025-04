video suggerito

Lewis Hamilton risponde in modo brutalmente onesto a chi gli chiede di fare “magie” con la Ferrari Lewis Hamilton ha confermato buone sensazioni dopo le libere in Bahrain ma non ha voluto assolutamente illudere nessuno, tanto meno i tifosi Ferrari: “Non aspettatevi niente, non fatelo. Guardate e godetevi lo spettacolo” Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sette volte campione di Formula 1 Lewis Hamilton ha dato una risposta brutalmente onesta ai tifosi della Ferrari che si aspettavano qualcosa di magico da lui prima del Gran Premio del Bahrain. Tante le aspettative da quando si è vestito di rosso, forse troppe, sicuramente premature anche di fronte ad un inizio di stagione tutt'altro che semplice: "Cosa dire ai tifosi della Ferrari? Semplice: non aspettatevi niente, guardatevi e godetevi lo spettacolo".

Il pilota britannico è entrato a far parte della Ferrari dopo 12 anni trascorsi con la Mercedes per intraprendere il suo primo storico primo anno con il Cavallino Rampante. Ovvio che tutti gli occhi sono rivolti a lui, a ogni minimo dettaglio, soprattutto dopo il cambio di scuderia epocale e che lo stesso Hamilton ha confermato fosse il sogno di una vita. Tuttavia, anche per Hamilton, ci sta volendo del tempo per adattarsi al nuovo ambiente e alla nuova vettura.

Le parole di Hamilton pre libere: "Godetevi lo spettacolo, non aspettatevi nulla"

L'inglese non lo ha mai nascosto, a tal punto che prima delle libere del Gran Premio del Bahrain, il tema era arrivato puntuale: "Cosa potresti dire ai tifosi che aspettano qualcosa di magico da te?" "Di non farlo, è semplice" aveva risposto Hamilton, "non vi aspettate niente, guardate e godetevi lo spettacolo. Stiamo lavorando al massimo delle nostre possibilità, questo è tutto ciò che posso dire, non ho altro da aggiungere".

I progressi con la Ferrari: "Stiamo concentrandoci nell'avere una macchina facile da guidare"

Sebbene Hamilton abbia festeggiato la sua prima vittoria in rosso nella gara Sprint in Cina, ha avuto comunque un inizio di stagione difficile, con una squalifica, un decimo posto in Australia e un settimo posto in Giappone, attualmente ottavo nella classifica piloti con 15 punti. "Stiamo lavorando tutti al meglio" ha poi aggiunto nel post libere in Bahrein. "C'è molto lavoro in galleria del vento e molto lavoro nella fabbricazione e nell'assemblaggio: stiamo facendo passi avanti. L'obiettivo è solo di avere una macchina facile da guidare e costante per tutto il giro. Stiamo cercando di perfezionarla, di modificarla e poi assicurarci di avere un buon ritmo" ha spiegato Hamilton in vista del GP Bahrein, "perché è proprio lì che bisogna essere forti qui, in particolare."