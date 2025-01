video suggerito

Lewis Hamilton rivive il debutto con la Ferrari: racconta cosa è successo quando ha messo in moto Lewis Hamilton ha raccontato le emozioni provate durante il primo test da pilota della Ferrari svolto a Fiorano rivelando le sue sensazioni nel momento in cui ha messo per la prima volta in moto la monoposto F1 del Cavallino ed è entrato in pista.

A cura di Michele Mazzeo

Il gran giorno del debutto di Lewis Hamilton in Ferrari è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Nonostante le condizioni atmosferiche avverse e qualche piccola comprensibilissima sbavatura il 40enne di Stevenage ha completato trenta giri sul circuito di Fiorano a bordo della SF-23 iniziando a prendere confidenza con la power unit, le procedure e il modo di lavorare della scuderia di Maranello e soprattutto coronando quel sogno che aveva da bambino (guidare in F1 per la casa del Cavallino Rampante) e toccare con mano il calore e l'affetto dei tifosi (che a fine test è andato personalmente a ringraziare con tanto di mamma Carmen al seguito) arrivati in massa e assiepatisi nei pressi del cavalcavia che sovrasta il tracciato per vederlo all'opera per la prima volta a bordo di una monoposto Ferrari.

Un'emozione unica per il sette volte campione del mondo che aspettava da tempo questo momento e che è stato ancora più bello di come lo aveva immaginato. A rivelarlo è stato lui stesso nelle dichiarazioni rilasciate dopo il test di Fiorano che ha chiuso di fatto la sua prima volta in Ferrari: "Fin qui nella mia carriera ho avuto la fortuna di poter vivere molte ‘prime volte': il primo test, la prima gara, il primo podio, la prima vittoria e il primo campionato. Quindi non ero sicuro di quante altre ‘prime' speciali avrei potuto ancora vivere, ma guidare per la prima volta una monoposto della Scuderia Ferrari HP questa mattina è stato uno dei momenti più belli della mia vita" ha difatti esordito Lewis Hamilton rivelando cosa ha provato in quei momenti divenuti già storici per la Formula 1.

Il suo racconto non si è però esaurito qui. Il pilota britannico ha difatti svelato anche cosa è successo nel momento in cui ha indossato il suo nuovo casco giallo, si è calato nell'abitacolo della SF-23, ha messo in moto ed ha lasciato il box per effettuare il suo primissimo giro a bordo di una vettura F1 della casa di Maranello: "Quando ho messo in moto la vettura e sono uscito dal garage, avevo il mio sorriso più grande stampato sul volto – ha difatti aggiunto –. Mi ha ricordato la primissima volta che ho testato un'auto di Formula 1, un momento cosi emozionante e speciale. Oggi, quasi vent'anni dopo, ho provato di nuovo quelle stesse emozioni" ha quindi proseguito andando avanti nel suo emozionante racconto di come ha vissuto il suo vero debutto da pilota Ferrari.

La macchina ma non solo. A regalare emozioni fortissime al classe '85 è stato anche l'amore e la passione che trasuda all'interno della scuderia di Maranello e tra i suoi supporter: "Sapevo già, da osservatore esterno, quanto fosse appassionata la grande famiglia Ferrari, da ciascun membro del team ai Tifosi! Ma poter vivere tutto questo in prima persona da pilota della Scuderia è davvero straordinario. La passione scorre nelle vene di tutti, ed è impossibile non lasciarsi trascinare da essa. Sono incredibilmente grato per l'affetto che ho sentito da parte di tutti qui a Maranello in questa settimana. C'è molto lavoro da fare, ma non vedo l'ora di iniziare" ha difatti chiosato Lewis Hamilton terminando il racconto di una giornata che evidentemente ricorderà per sempre.