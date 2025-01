Al debutto di Hamilton a Fiorano erano tutti della Ferrari, tranne una donna che filmava: chi è

video suggerito

Nel momento in cui è Lewis Hamilton è andato a salutare i tifosi della Ferrari dopo aver debuttato con una F1 del Cavallino a Fiorano non è passata inosservata la presenza di una donna con il cappotto blu che riprendeva tutto con il proprio smartphone in mezzo agli uomini della scuderia di Maranello: ecco chi è.

A cura di Michele Mazzeo

Il primo vero giorno da pilota Ferrari di Lewis Hamilton ha regalato grandissime emozioni. Dopo i primi due giorni passati a Maranello a familiarizzare con l'universo del Cavallino Rampante, a conoscere uno per uno gli uomini e le donne che vi lavorano, a fare le prime foto ufficiali e ad avere un primo contatto con i calorosi tifosi della scuderia e abbozzare qualche parola in italiano, per il sette volte campione del mondo di Formula 1 è arrivato anche il debutto più atteso, vale a dire la prima volta in pista vestito di rosso guidando un monoposto Ferrari.

Il debutto in pista di Lewis Hamilton da pilota Ferrari: il test a Fiorano

Nonostante il meteo avverso (pioggia e nebbia) infatti nella mattinata di mercoledì 22 gennaio il 40enne di Stevenage ha effettuato il test TPC (con auto ‘vecchie' di almeno due anni come prevede il regolamento F1) girando sul circuito di Fiorano a bordo di una Ferrari SF-23 inizialmente con gomme da bagnato e poi con gomme slick. Tre stint da circa 10 giri ciascuno davanti ad una marea di supporter della scuderia di Maranello e tanti addetti ai lavori accorsi da ogni parte d'Italia (e non solo) per assistere, seppur da lontano (il test come di consueto è stato a porte chiuse ma posizionandosi nei pressi del cavalcavia che sovrasta l'impianto di proprietà della casa del Cavallino Rampante è possibile vedere quasi ogni punto della pista) a questo momento storico e per dare il benvenuto al nuovo pilota.

Il gesto di riconoscenza di Hamilton verso i tifosi Ferrari alla fine del test

Lewis Hamilton è stato travolto dall'affetto mostrato dai tifosi Ferrari tant'è che, dopo averli salutati ad inizio test con ampi gesti da dentro la SF-23, ultimato il lavoro in pista si è fatto accompagnare nel punto del circuito di Fiorano più vicino al cavalcavia dove erano assiepati coloro che, in barba all'impossibilità di entrare nell'impianto e alle avverse condizioni metereologiche, hanno voluto essere presenti al suo esordio a bordo della SF-23. Una volta sceso dalla macchina, il sette volte campione del mondo, visibilmente emozionato, li ha salutati avvicinandosi alle reti di recinzione e, con eloquenti gesti, li ha ringraziati per questo calorosissimo benvenuto che, evidentemente, non si aspettava.

Un momento emozionante e iconico che fotografi, social media manager e addetti alla comunicazione della Ferrari non si sarebbero persi per nulla al mondo tant'è che hanno seguito passo passo il pilota britannico per catturare degli scatti suggestivi. Ma anche tutte le persone che erano dall'altra parte della recinzione non hanno perso l'occasione di immortalare in foto o video tale momento storico. E proprio dalle immagini e dalle riprese fatte dai tifosi e dagli addetti ai lavori divenute poi virali sui social è immediatamente balzato all'occhio che nel codone che accompagnava Lewis Hamilton in quella circostanza c'erano soltanto dipendenti della Ferrari (facili da riconoscere in quanto indossavano lo stesso giaccone indossato dal 40enne di Stevenage) fatta eccezione per una donna che indossava un cappotto blu che ha filmato tutto ciò che è accaduto in quei frangenti con il proprio smartphone.

Chi è la donna col cappotto blu che filmava con il proprio smartphone il saluto di Lewis Hamilton ai tifosi Ferrari

Una presenza che ha destato grande curiosità con tante persone che si chiedevano cosa ci facesse lì, come era riuscita ad intrufolarsi all'interno del circuito e perché potesse liberamente stare insieme al personale della Ferrari e riprendere tutto. Domande che hanno trovato subito risposta nel momento in cui hanno scoperto chi è quella donna col cappotto blu. Si tratta difatti di Carmen Larbalestier, la mamma di Lewis Hamilton a cui il sette volte campione del mondo è legatissimo nonostante di fatto abbia vissuto con lei solo pochissimi anni (al momento della separazione con Anthony Hamilton il piccolo Lewis rimase con suo padre). Essendo una persona molto riservata, pur seguendo spesso il figlio durante le gare, ha sempre preferito rimanere dietro le quinte (questa volta però l'emozione era talmente tanta che evidentemente non ha resistito a riprendere personalmente e da vicino questo momento storico).

Una persona molto importante per Lewis Hamilton che più volte le ha dedicato splendide parole in pubblico e a cui ha dedicato anche il suo ultimo tatuaggio (l'"11:11" tatuato sotto il mento è infatti il giorno del compleanno di mamma Carmen nata l'11 novembre del 1955). Una persona che ha voluto al suo fianco nel momento in cui ha di fatto realizzato il sogno che aveva fin da bambino cioè quello di correre per la Ferrari ed essere travolto dall'affetto e dal calore dei suoi tifosi.