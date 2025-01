Cosa ha detto Lewis Hamilton nell’incontro coi dipendenti Ferrari a Maranello: “Lo aspettavo da sempre”

video suggerito

Lewis Hamilton nell'incontro coi dipendenti Ferrari a Maranello

Michele Mazzeo

Il 20 gennaio 2025 ha segnato l'inizio di una nuova era per la Formula 1, quella in cui Lewis Hamilton è diventato un pilota della Ferrari. Già, perché è stato in occasione della prima visita del sette volte campione del mondo nel quartier generale del Cavallino Rampante a Maranello che il suggestivo matrimonio tra il pilota più vincente di sempre e la scuderia più blasonata è divenuto realtà rendendo fin da subito chiaro a tutti che si trovava di fronte ad un momento storico.

L'accoglienza da parte del presidente John Elkann, del CEO Benedetto Vigna e del team principal Frederic Vasseur, la prima foto ufficiale davanti alla casa che fu del ‘Drake', il primo incontro con i tifosi e le prime parole in italiano, tutto cioè che è stato reso pubblico nel primo vero giorno da ferrarista di Lewis Hamilton è stato speciale.

Ma la cosa più speciale sembra essere ciò che è avvenuto all'interno del quartier generale di Maranello dove il 40enne di Stevenage ha incontrato (salutandoli uno per uno) tutti i dipendenti dei vari reparti della Gestione Sportiva del Cavallino Rampante. A svelare alcuni momenti di questo incontro è stata la stessa Ferrari con un video pubblicato sui propri profili social, un video che rivela inoltre un Lewis Hamilton sinceramente emozionato, gioviale e pronto a togliere dall'imbarazzo anche i più timidi con alcune simpatiche battute.

Un video che svela anche il discorso pronunciato dal sette volte campione del mondo ai dipendenti della Ferrari radunati lì per ascoltare le parole del loro nuovo pilota: "Aspettavo questo giorno da sempre, quindi sono molto molto felice. Sono contentissimo di conoscere tutti voi, non vedo l'ora di iniziare" ha difatti detto Lewis Hamilton ribadendo dunque ancora una volta come, nonostante la bacheca colma di titoli e record, sia arrivato a Maranello con la fame di chi vuole ancora vincere e regalare soddisfazioni ai tifosi di quella scuderia per cui sognava di correre fin da bambino e che oggi, a 40 anni suonati, gli ha offerto la possibilità non solo di realizzare quel sogno ma anche di scrivere quella che sarebbe la pagina più incredibile nella storia della Formula 1.