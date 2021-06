Lewis Hamilton, che ha vissuto due weekend molto deludenti a Montecarlo e Baku, sta ricaricando le batterie, ha lasciato l'Europa e se n'è andato dritto a New York per qualche giorno. Il pilota sette volte campione del mondo in un'intervista ha parlato del suo futuro in Formula 1, non dovrebbero esserci problemi per il 2022, ma ha soprattutto parlato dei suoi rivali, i piloti della nuova generazione, e nell'elenco dei più talentuosi ha inserito pure Carlos Sainz, uno dei due piloti della Ferrari che ha riempito di elogi.

In questo momento il leader del campionato è Max Verstappen che a Baku ha avuto la chance di andare in fuga, ma poi una gomma lo ha messo ko. Naturalmente Sir Lewis elogia il suo avversario, ma non troppo: "Max è un pilota straordinario ed è molto divertente sfidarlo. Non deve cambiare né dentro né fuori la pista". Successivamente il pilota della Mercedes ha parlato anche degli altri ragazzi terribili e oltre ai nomi dei soliti noti, coloro che vengono definiti predestinati, ha aggiunto pure Sainz:

Non guardo molto i rivali, ma i giovani sono fantastici. Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc e Carlos Sainz in particolare. Sainz da poco guida per la Ferrari e sta guidando molto bene. Carlos e Leclerc formano una coppia molto forte. La Formula 1 è in buone mani, mi aspetto un futuro divertente.

Al netto di una gara non brillantissima a Baku, dove non è stato molto fortunato, Carlos Sainz ha stupito tanti, in particolare chi non considerava il suo ottimo potenziale. Il secondo posto a Montecarlo luccica, ma i tanti punti conquistati dimostrano quanto sia consistente lo spagnolo che vuole togliersi tante soddisfazioni con la scuderia di Maranello in questo 2021. E intanto si gode anche l'endorsement di Lewis Hamilton.