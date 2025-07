Lewis Hamilton devastato a Spa: “Ho fatto un altro errore, è inaccettabile. Mi scuso con la squadra”

Il weekend di Spa sta diventando un gigantesco incubo per Lewis Hamilton, che dopo essere stato eliminato in Q1 nelle Qualifiche della Sprint Race è uscito subito anche nelle Qualifiche vere. Scatterà dalla 16ª posizione. Un disastro bis, che diventa enorme considerando il terzo posto di Charles Leclerc. L'errore c'è, non stavolta grandissimo, ma i track limits, anzi i track limits dell'Eau Rouge è costato carissimo al sette volte campione del mondo, chiamato ora a un'impresa, che potrebbe essere agevolata dall'arrivo della pioggia.

"Sono terribilmente dispiaciuto, mi scuso con tutti"

Dopo il primo tentativo era nono, quando è tornato in pista Hamilton ha scoperto che altri sette lo avevano superato: sedicesimo, primo dei non eletti. Ma quando taglia il traguardo è settimo, subito dietro a Leclerc. Paura passata. E invece dopo un minutino Lewis è fuori. Una doccia gelata. Track limits superato all'Eau Rouge, un errorino che comunque non aveva influito sul suo tempo. Ma dura lex sed lex. Tempo cancellato e retrocessione al sedicesimo posto. Fuori di nuovo.

La delusione Hamilton non la maschera mai, chi lo segue da anni lo sa benissimo. La sua espressione era tutto un programma. Occhi bassi, bassissimi quando ha parlato con Sky: "Abbiamo cambiato l'assetto, la macchina andava bene, questo è stato totalmente un errore mio. Sono terribilmente dispiaciuto e chiedo scusa al team, a chi è qui in pista e a chi lavora in fabbrica. Chiaramente è una delusione, cercherò di fare meglio domenica in gara".

"Devo guardare dentro me stesso"

Concetti ribaditi poco dopo quando è stato intervistato da Sky UK: "Un altro errore da parte mia. Devo guardare davvero dentro me stesso, devo scusarmi con la mia squadra perché è semplicemente inaccettabile essere fuori in Q1. La mia è una prestazione davvero pessima". Partirà dall'ottava fila. Rientrare in zona punti è possibile, rimontare si può, e serve un'iniezione di fiducia a Hamilton per ritornare quello dei giorni migliori.