Lando Norris batte Piastri e fa la pole nel GP Belgio, Leclerc beffa Verstappen ed è terzo a Spa

Lando Norris in pole a Spa. Prima fila tutta McLaren nel GP Belgio con Piastri. Charles Leclerc terzo per tre millesimi su Verstappen. Hamilton fuori in Q1 partirà in ottava fila.

Lando Norris fa un giro perfetto e si prende la pole position, la quarta della stagione. Per la McLaren con Piastri è prima fila completa nel GP Belgio, come nel 2005 quando accadde l'ultima volta con Raikkonen e Montoya. Leclerc per tre millesimi ha beffato Verstappen e si è preso il terzo posto. Hamilton partirà sedicesimo! Lewis fuori in Q1, così come Kimi Antonelli.

Q1: prima di cominciare c'è un contatto in corsia box tra Stroll e Hulkenberg, che è costretto a cambiare l'ala. La pioggia è temuta. Ma si parte con le nuvole. Piastri e Norris sono i primi a realizzare un tempo. La pista pian piano si gomma e il più veloce diventa Lawson. Poi Sainz e soprattutto Leclerc, davanti per 56 millesimi sull'ex compagno di squadra. Quando torna sul traguardo Norris, rifila sei decimi a Leclerc.

Tutti i big al sicuro tranne Antonelli, che è ancora fuori, ed Hamilton che riesce a qualificarsi con il settimo tempo, ma a causa dei track limits il tempo viene cancellato ed è sedicesimo, fuori in Q1. Un disastro il weekend di Spa per Lewis. Eliminati anche Colapinto, Antonelli, Alonso e Stroll.

Q2: con due big fuori gli altri piloti di prima fascia sono belli tranquilli. McLaren di un altro livello, Max e Charles li seguono a distanza. C'è un sorprendente Tsunoda nella top five dopo il primo tentativo. Il giapponese riesce a passare con il quinto tempo. Passano anche le due Racing Bulls e un fantastico Bortoleto. Eliminati Ocon, Bearman, Gasly, Hulkenberg e Sainz. Albon passa per un soffio e fa festa.

Q3: Norris fa un secondo settore stellare e fa la differenza con Piastri nel primo tentativo. Verstappen è a oltre mezzo secondo, Leclerc quarto e quasi otto decimi, poi Russell davanti a Tsunoda. Norris fa un giro simile, ma non migliora. Non gli serviva. Piastri è secondo per 85 millesimi. Leclerc per tre millesimi supera Verstappen, quinto un fantastico Albon.

Griglia di Partenza del GP Belgio

1ª fila: Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren)

2ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull)

3ª fila: Alexander Albon (Williams), George Russell (Mercedes)

4ª fila: Yuki Tsunoda (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls)

5ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber)

6ª fila: Esteban Ocon (Haas), Ollie Bearman (Haas)

7ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Nico Hulkenberg (Sauber)

8ª fila: Carlos Sainz (Williams), Lewis Hamilton (Ferrari)

9ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Kimi Antonelli (Mercedes)

10ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin)