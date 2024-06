video suggerito

Leclerc riceve un vocale la sera prima del GP Monaco, è il suo nuovo ingegnere: “E andiamo” In un video pubblicato da Charles Leclerc viene svelato il messaggio vocale inviatogli dal suo nuovo ingegnere di pista in Ferrari Bryan Bozzi la sera prima della gara del GP di Monaco della Formula 1 2024: lo carica in barba a qualsiasi tipo di scaramanzia, il pilota monegasco è entusiasta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

In attesa di spostarsi in Canada per il nono round del Mondiale di Formula 1 2024, non sono ancora finite le celebrazioni per la prima vittoria del pilota Ferrari Charles Leclerc nella sua Montecarlo. A svelare alcuni retroscena di quello storico GP di Monaco è stato lo stesso Charles Leclerc che sul suo canale Youtube ha pubblicato un vlog che racconta il dietro le quinte del suo weekend di gara sulle strade di casa.

Il video-racconto dal titolo evocativo "A Weekend I'll Remember Forever" ("Un weekend che ricorderò per sempre"), se mai ce ne fosse bisogno dopo le lacrime versate negli ultimi giri di gara, non lascia spazio a dubbi riguardo a quanto questo fine settimana conti per lui e non è un caso che immortali alcuni momenti di quel fine settimana passati con le persone (e non solo) a lui più care, quegli affetti che fanno parte da tempo (alcuni, come la mamma Pascale o i fratelli Lorenzo e Arthur, da sempre) della sua vita.

Vengono resi pubblici momenti privati passati con la fidanzata Alexandra Saint-Mleux, con il suo cane Leo, con gli amici di sempre, con la famiglia del suo compianto amico fraterno Jules Bianchi e con il suo ormai inseparabile preparatore atletico e amico Andrea Ferrari. Ma viene mostrato anche un episodio che invece riguarda una persona che solo da tre settimane lavora con lui, cosa che sembra testimoniare come già sia riuscito a ritagliarsi un ruolo importante al fianco del pilota monegasco.

Nel vlog pubblicato da Charles Leclerc viene infatti fatto sentire il messaggio vocale che gli ha mandato su WhatsApp il suo nuovo ingegnere di pista Bryan Bozzi la sera prima della gara. Mentre stava mangiando una pizza a casa insieme alla fidanzata e alcuni amici infatti il pilota monegasco ascolta ad alto volume il vocale inviatogli da colui che dallo scorso GP di Imola ha preso il posto dello storico Xavi Marcos come ‘voce' che lo guida mentre è impegnato in pista con la Ferrari. "Fai una gara tranquilla e basta. Cioè, sei andato come un fenomeno tutto il fine settimana, domani la vinci tu. Io di questo sono certo" le parole proferite dall'ingegnere di pista italo/danese che hanno caricato Leclerc che ha infatti risposto con un entusiastico "E andiamo!".

Un episodio che evidenzia come Bryan Bozzi interpreti diversamente dal suo predecessore il suo nuovo ruolo e funga anche da ‘motivatore' fuori dal paddock di quel pilota che dovrà poi dirigere in pista (anche a muso duro se c'è n'è bisogno, come dimostrato in unteam radio già diventato celebre andato in scena proprio nella gara del giorno successivo). E chissà che questo diverso modo di intendere la figura dell'ingegnere di pista alla fine non possa essere proprio ciò di cui Charles Leclerc aveva bisogno per fare quell'ultimo scatto che sembra mancargli per diventare un campione. Per ora i fatti sembrano dare ragione a Bryan Bozzi che tra l'altro, in barba ad ogni tipo di scaramanzia, ha azzeccato anche il pronostico.

