video suggerito

Leclerc fa il gradasso in radio durante il GP di Monaco, la Ferrari lo zittisce: “Non ci interessa” Durante la gara del GP di Monaco della Formula 1 2024 Charles Leclerc ha provato a convincere la Ferrari a permettergli di andare più veloce trovando però una secca risposta dal muretto che ha deluso le sue aspettative. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

All'inizio l'apprensione per la doppia partenza dalla griglia, nel finale le lacrime pensando al papà e all'amico Jules Bianchi e l'esplosione di gioia dopo la bandiera a scacchi che ha spezzato la maledizione nella gara di casa, ma nel corso della gara del GP di Monaco della Formula 1 2024 anche per il trionfatore Charles Leclerc non sono mancati i momenti di noia. Su un circuito cittadino, come quello di Montecarlo, in cui è praticamente impossibile subire un sorpasso infatti, come evidenziato più volte in radio da alcuni suoi colleghi (Verstappen in modo più esplicito), anche il leader della corsa, pur dovendo stare attento a non commettere alcune errore nelle strette stradine del Principato, si è concesso qualche momento di rilassamento, facendo anche, ad un certo punto, il gradasso con il muretto della Ferrari che però lo ha immediatamente zittito riportando il suo focus sull'azione in pista.

Mentre gli uomini del Cavallino erano esclusivamente (e giustamente) concentrati sulla track position per non concedere eventuali pit-stop gratuiti agli avversari e sulla gestione delle gomme hard con cui bisognava completare tutta la gara, Charles Leclerc ha evidenziato la voglia di alzare il suo ritmo e andare molto più veloce dato che, rispetto al passo tenuto, la SF-24 aveva ancora ampi margini. "Solo per tua informazione, penso che potrei avere circa… Vuoi sapere il margine?" ha infatti detto il monegasco rivolgendosi al suo nuovo ingegnere di pista Bryan Bozzi che però tagliando corto ha risposto con un secco "No Charles, non ci interessa. Lo sappiamo". Concetto ribadito da quest'ultimo anche nel momento in cui il pilota ci ha riprovato: "Hai detto di no, giusto?", "No. Non siamo interessati" ha difatti replicato con tono ancora più deciso l'ingegnere di pista.

A quel punto, essendo stato zittito dal muretto della Ferrari, il 26enne di Montecarlo ha provato a cambiare registro: "Questo è scortese da parte tua" ha infatti ribattuto con tono evidentemente dispiaciuto, spezzando il cuore a colui che è da poco divenuto ‘la voce' che lo accompagna ogni qualvolta scende in pista (in sostituzione di Xavi Marcos che è stato il suo ingegnere fin da quando è arrivato in Ferrari) che dispiaciuto a sua volta ha chiuso questa comunicazione scusandosi con il pilota monegasco che, messe da parte le velleità di andare più veloce, è tornato a concentrarsi sul portare la macchina al traguardo per conquistare la sua prima storica vittoria nel GP di casa.

Formula 1 News Calendario Classifica segui