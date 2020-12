Il 2020 della Ferrari è da cancellare completamente. Questa è stata la stagione peggiore di sempre per la scuderia di Maranello che ha raccolto solo tre podi, ed ha chiuso all'ottavo posto nel Campionato Costruttori. Il futuro però sarà sicuramente migliore, anche perché non può essere altrimenti. La Ferrari vuole tornare grande e cercherà di farlo con Carlos Sainz, che è stato già a Maranello, e Charles Leclerc, il pilota di punta che in una lunga intervista ha parlato della sua carriera, della sua vita e del suo futuro, che sarà in rosso fino al 2024.

La rivalità con Verstappen

Lewis Hamilton anche se non ha ancora firmato il rinnovo non ha voglia di smettere, non vuole lasciare il suo treno, ma i giovani scalpitano e i più forti sono due ragazzi già affermati come Verstappen, vincitore dell'ultimo Gp del 2020, e Leclerc, che mal si sopportano e non da poco tempo. Sono nati a poche settimane di distanza e non si amano fin dai tempi dei kart:

Da piccoli non ci potevamo vedere. Col tempo però siamo diventati più maturi, parliamo e ci sono stati grandi progressi. È un bravo ragazzo, ma alla fine, quando mettiamo il casco, torna la competizione che c'era già ai tempi dei kart.

Il brutto 2020 della Ferrari

Leclerc nel disastroso 2020 della Rossa di Maranello è riuscito comunque a salvarsi, al netto di qualche errore di troppo. Perché ha ottenuto due podi e ha mostrato tutto il suo talento spesso in Qualifica e anche in gara quando ha fatto sorpassi strepitosi, queste le parole dette a Sky:

Sicuramente è stato un anno molto difficile sotto tanti punti di vista. Parlando della macchina, è stato un anno complicato e non ci aspettavamo di fare così tanta fatica. C'è stata una fase in cui abbiamo dovuto accettare questa situazione per poi analizzare e lavorare per migliorare. D'altra parte, dimenticare questa stagione non sarebbe giusto, perché è in questi momenti che si cresce di più. Io l'ho sentito come pilota e credo ci aiuterà anche come team. Abbiamo trovato delle cose che ci aiuteranno a migliorare in futuro.

Il futuro della Ferrari

Nella prossima stagione la Ferrari cercherà di ritornare a lottare con Mercedes, Red Bull e McLaren. Sarà dura lottare per il titolo, anzi quasi impossibile, ma Leclerc spera di tornare a vincere una gara o a realizzare una pole position, ma forse gli basterebbe anche fare qualche giro in testa, cosa non accaduta mai in questo Mondiale 2020: