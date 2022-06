Leclerc ha perso l’aereo: la settimana del GP del Canada inizia nel peggiore dei modi Continua il periodo nero per il pilota della Ferrari Charles Leclerc che dopo la disavventura di Baku ha cominciato nel peggiore dei modi la settimana che porta al GP del Canada della Formula 1 2022: il monegasco ha perso l’aereo che lo avrebbe dovuto portare a Montreal.

A cura di Michele Mazzeo

Quello attuale per Charles Leclerc non è di certo un periodo fortunato. Nelle ultime settimane il pilota della Ferrari è stato protagonista suo malgrado di diversi sfortunati episodi in pista che gli hanno fatto perdere la testa del Mondiale di Formula 1 2022 e complicato sensibilmente la sua rincorsa al titolo iridato con il rivale Max Verstappen che ne ha approfittato per sorpassarlo in classifica e tentare la fuga.

Nelle ultime tre gare infatti, per circostanze non dipendenti dalla sua volontà né per colpe sue, il monegasco ha conquistato un misero bottino complessivo di 12 punti pur essendo sempre partito dalla pole ed essere stato in tutte le occasioni leader della corsa: a Barcellona così come a Baku è stato difatti costretto al ritiro per problemi alla power unit della sua F1-75 mentre era al comando, mentre nella gara di casa a Montecarlo è stato penalizzato da due clamorosi errori di strategia del muretto del Cavallino che lo hanno fatto scivolare dalla prima alla quarta posizione.

Adesso, se vorrà continuare a cullare il sogno iridato, Charles Leclerc si ritrova nella scomoda condizione di non poter più permettersi alcun passo falso e cominciare a ricucire il gap dall'olandese già a partire dall'imminente GP del Canada che andrà in scena nel prossimo weekend sul circuito di Montreal. Le premesse a riguardo però non sembrano essere delle migliori con la settimana che precede la gara che non è cominciata benissimo per lui.

Leggi anche La Ferrari vola nelle libere del Gp Monaco: Leclerc leader davanti a Sainz

Innanzitutto il 24enne ha dovuto fare i conti con le brutte notizie che arrivano da Maranello in merito all'esito dell'ispezione fatta sulla power unit andata in fumo nel corso del GP dell'Azerbaijan che ha rivelato che il motore endotermico così come il turbo compressore sono irrecuperabili e pertanto già a Montreal rischia di dover scontare una penalità in griglia di partenza. A ciò si aggiunge anche un altro piccolo imprevisto che ha cambiato i suoi piani per il fine settimana di gara canadese.

Charles Leclerc infatti nella mattina di martedì avrebbe dovuto mettersi in viaggio per raggiungere Montreal dove venerdì, con le prime sessioni di prove libere, si aprirà il weekend del GP del Canada. Il condizionale è d'obbligo dato che, come rivelato dallo stesso driver della Ferrari sul proprio profilo Instagram, ha perso il volo che lo avrebbe dovuto portare in terra canadese. Il 24enne di Montecarlo ha quindi dovuto attendere a lungo in aeroporto prima di salire su un altro aereo diretto in Canada. Il pilota del Cavallino non ha rivelato se il motivo di questo contrattempo, se sia quindi dovuto ad un suo ritardo o ad un problema della compagnia aerea.