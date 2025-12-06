Leclerc deluso, manda un messaggio chiaro alla Ferrari: “Fa male vedere gli altri battagliare”

Sarà Red Bull contro McLaren in questa ed entusiasmante gara del Mondiale di Formula 1 che si chiuderà con la vittoria del titolo da parte di uno tra Verstappen, Norris e Piastri, in pratica i primi tre in qualifica. Fuori da tutto ancora una volta la Ferrari con Leclerc che sarà quinto mentre Hamilton addirittura sedicesimo e fuori già dal Q1. Terza volta per il britannico fuori al primo turno di qualifica e delusione enorme da parte dei tifosi della Rossa ma anche per gli stessi piloti.

Hamilton ha fatto sapere tutto il suo rammarico dopo questo ennesimo risultato non proprio soddisfacente. A fargli eco anche il monegasco che ai microfoni di Sky ha lanciato un messaggio indiretto ma chiaro alla Ferrari. "Gli altri se la giocano? Fa male perché sono sempre un pilota della Ferrari – ha spiegato Leclerc -. Sono incredibilmente fortunato di essere qui e fare quello che amo ma sicuramente ho voglia di vincere".

Leclerc spera che la Rossa fin dai test possa iniziare a pensare a un assetto della macchina sicuramente migliore di quello visto negli ultimi anni e aggiunge: "Fa male vedere gli altri battagliare per questo titolo e io purtroppo quest'anno ero fuori – ha detto -. In una stagione così devo essere onesto con me stesso e prendere anche le soddisfazioni di un anno deludente". Leclerc ha racimolato davvero pochissime gioie nel corso delle ultime gare di Formula 1 accumulando delusioni su delusioni che non gli hanno mai consentito di essere competitivo.

"Sono fuori anche se devo dire che delle mie prestazioni sono abbastanza contento – ha spiegato il pilota monegasco che ha poi concluso -. Quest'anno è stato difficile dobbiamo concentrarci sull'anno prossimo e spero che questo ci consenta di fare qualche passo avanti". Non sarà facile per la Ferrari ma è necessario un riassetto totale e un lavoro fin dal primo giorno per rendere nuovamente la Rossa una macchina capace di far paura a tutti sulla scia di una Red Bull così come la McLaren, che negli ultimi anni sono state dir poco devastanti.