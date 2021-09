Leclerc crede nella rimonta a Sochi: “Farò la danza della pioggia” Il pilota della Ferrari Charles Leclerc spera nella pioggia in vista del GP di Russia. A Sochi il monegasco monterà la nuova power unit sulla sua SF21 e partirà dunque dal fondo della griglia di partenza. Non si aspetta grandi cambiamenti ma crede che con un tracciato bagnato una rimonta sia davvero possibile e per questo, scherzando, ha rivelato che prima della gara potrebbe fare la danza della pioggia pur essendo un pessimo ballerino.

A cura di Michele Mazzeo

Novità importanti per la Ferrari nel week end del GP di Russia. Charles Leclerc avrà a disposizione la nuova power unit che dovrebbe garantirgli una maggiore potenza rispetto ai tre propulsori utilizzati fin qui nel corso della stagione. A causa di ciò però il monegasco a Sochi dovrà partire dal fondo della griglia nella gara della domenica. Una situazione che però non sembra scoraggiarlo. Due i motivi che sembrano dare fiducia all'alfiere del Cavallino in vista della corsa russa: le previsioni meteo e la conformazione del tracciato di Sochi.

Nonostante Charles Leclerc non si aspetta grandi cambiamenti con l'introduzione del nuovo sistema ibrido sulla sua vettura ("Ci aspettiamo un miglioramento. Non ci aspettiamo dei grossi cambiamenti, ma un segnale che ci faccia capire che stiamo andando nella giusta direzione"), le sue sensazioni in vista della gara della domenica sono ottimistiche. Il 23enne di Monte Carlo crede infatti che una rimonta dal fondo della griglia è possibile:

"Al momento le previsioni meteo dicono pioggia, e se si riveleranno corrette potremmo assistere ad una gara imprevedibile, che dal mio punto di vista spero possa giocare a favore di una rimonta – ha infatti ammesso un fiducioso Leclerc –. In caso di gara asciutta dipenderà dal ritmo, perché comunque i punti per poter sorpassare ci sono".

Ovviamente il pilota della Ferrari spera che ci sia una gara bagnata che possa rendere imprevedibile la gara e agevolare il suo tentativo di risalire tutto il gruppo per, giocarsela con le McLaren, e perché no puntare ad un podio che avrebbe del clamoroso. E Charles Leclerc non lo nasconde e con la consueta ironia rivela di fare spudoratamente il tifo per la pioggia: "Non sono molto bravo a… ballare, ma è molto probabile che la pioggia possa darci una mano. Quindi sabato sera magari proverò a fare la danza della pioggia" ha infatti detto sorridendo il monegasco nella conferenza stampa che apre il week end del GP di Russia sul circuito di Sochi.