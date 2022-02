Leclerc campione ad Abu Dhabi: il fratello di Charles vince il titolo della Formula Regional Asia Arthur Leclerc, fratello del pilota Ferrari Charles e membro dell’Academy di Maranello, ad Abu Dhabi ha conquistato il titolo di campione della Formula Regional Asia 2022 con due gare d’anticipo gettando le basi per una grande stagione in Formula 3.

A cura di Michele Mazzeo

Il 2022 si apre con un successo importante per la Ferrari: Arthur Leclerc, fratello del pilota della squadra di Formula 1 Charles nonché membro dell'Academy di Maranello, si è laureato campione della Formula Regional Asia con due gare d'anticipo. Il 21enne monegasco, che quest'anno proverà a vincere il titolo in Formula 3 con la Prema, conquista pole e vittoria nella 13ª gara della serie sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi centrando la matematica certezza del primo posto finale nella classifica generale.

Con questo ultimo successo infatti Arthur Leclerc è salito a quota 230 punti, portando così il divario dal più immediato inseguitore, lo spagnolo Pepe Marti, a 65 lunghezze. Il fratello minore di Charles Leclerc si conferma dunque tra i migliori giovani talenti del panorama automobilistico internazionale come dimostra il suo impressionante ruolino di marcia nell'edizione 2022 della Formula Regional Asia che recita quattro vittorie con otto presenze sul podio (un secondo e tre terzi posti) e comunque sempre dentro la top-10 in tutte le 13 gare fin qui disputate.

"Sono estremamente felice di aver vinto il campionato in questo modo. Abbiamo avuto la possibilità di mostrare il nostro vero potenziale, e il risultato di oggi è il prodotto di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme per tutto il campionato" ha detto quindi un soddisfatto Arthur Leclerc al termine della gara che lo ha consacrato campione con due gare d'anticipo.

Nonostante il titolo già acquisito però il monegasco della Ferrari driver Academy non sembra intenzionato a mollare niente in vista delle ultime due corse in programma a Yas Marina che chiuderanno l'edizione 2022 della Formula Regional Asia: "Mancano ancora due gare, quindi continueremo a spingere ancora per chiudere in bellezza questa esperienza ed essere nella forma migliore in vista della partecipazione al campionato di Formula 3" ha infatti concluso il più piccolo dei fratelli Leclerc.