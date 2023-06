Le scelte del box Ferrari fanno arrabbiare Leclerc: “Non capisco, le gomme non sono pronte” Leclerc è stato escluso in Q2 nelle Qualifiche del Gp Canada. Il pilota della Ferrari se l’è presa con il team sia in un furente team radio che nell’intervista in TV: “Non è la prima volta che succede, devo capire perché”.

A cura di Alessio Morra

In Canada sembrava che Charles Leclerc potesse lottare per la pole position. Le prove al simulatore e il venerdì di libere facevano ben sperare, la pioggia pareva poter aiutare. E invece Leclerc è naufragato. Fuori in Q2 e partenza dall'undicesima posizione. Un mezzo disastro. Perché se è vero che c'è la possibilità di recuperare posizioni in gara, perché non ci sarà la pioggia e si può sorpassare, è un'occasione persa per Leclerc, che se l'è presa senza mezzi termini con la squadra, lo ha fatto sia nelle interviste che in un focoso team radio.

La Q2 è stata caotica. La pioggia era in agguato. Leclerc scende in pista con un po' di ritardo ed è costretto a recuperare. C'è chi ha messo le gomme rosse (Albon), chi le intermedie (Verstappen, Hamilton) che volavano. Leclerc è in difficoltà, piazza un tempo, che non è definitivo, poi sbaglia quando è nel giro buono e vanifica tutto. Il tempo scorre. La qualifica rischia di andare a farsi benedire. Leclerc ci riprova, ma niente da fare, e va ai box per cambiare le gomme, che però non erano pronte. Altro tempo perso e chance di passare pari a zero.

Non c'è l'avrebbe fatta lo stesso, perché la pioggia è aumentata, ma Leclerc è furioso. Lo era già nel momento in cui si era recato ai box, dove non ha trovato le gomme. Il team radio è chiarissimo: "Le gomme non sono pronte, andiamo!". Va da sé che quelle parole hanno rapidamente fatto il giro del mondo, ma soprattutto pesano come macigni, anche sul rapporto tra Leclerc e Ferrari.

Leggi anche Leclerc non si trattiene alla domanda su Hamilton in Ferrari: imbarazzo prima del GP di Monaco

Così quando si è presentato per le interviste nel post-Qualifiche, dominate manco a dirlo da Max Verstappen, Leclerc ha rincarato la dose e se l'è presa con strateghi e ingegneri della Ferrari: "Non era difficile leggere la situazione in Q2, la pista si stava asciugando velocemente, lo dicevo agli ingegneri che dovevamo montare le gomme da asciutto, si vedeva già nel giro di lancio. Non so perché siamo rimasti sulle gomme intermedie quando la pista era asciutta, mentre poi abbiamo montato le slick quando ha ricominciato a piovere. Purtroppo non è la prima volta che succede con la squadra, e non capisco perché".

Domenica Leclerc sarà chiamato a una grande rimonta. Certo che i problemi della Ferrari sono tanti e diversi. Leclerc paga sempre. Sarà chiamato a una rimonta, potrebbe partire comunque nella top ten, sarà così se sarà penalizzato Carlos Sainz.