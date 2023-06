Verstappen danza sotto la pioggia e fa la pole anche in Canada: 1ª fila per Hulkenberg, male Leclerc Pole per Verstappen. L’olandese ha dominato anche sul bagnato a Montreal. Hulkenberg incredibilmente secondo. Alonso e Hamilton in seconda fila. Sainz ottavo, Leclerc solo undicesimo.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen in pole position pure in Canada. Per l'olandese è la venticinquesima pole position della sua carriera. Prima fila sorprendente invece per Hulkenberg. Alle loro spalle i totem Alonso e Hamilton. Sainz ottavo, che rischia una penalità. Leclerc clamorosamente undicesimo, fuori in Q2, così come Perez.

La Q1 è bellissima. C'è subito uno stop. Bandiera Rossa per un problema a Zhou. La pioggia c'è, ma la pista man mano si gomma e i tempi si abbassano. La differenza la fanno i migliori. Alla fine infatti sono davanti a tutti Verstappen, Alonso e Hamilton. Leclerc si accontenta del quinto posto. Sainz è undicesimo, ma rischia la penalità per impending su Gasly, uno dei cinque piloti eliminati.

Colpi di scena a raffica in Q2. Perché il più veloce è Albon! Il tailandese azzecca la strategia, mette la gomma rossa al momento giusto e per una volta mette tutti in riga. Passano le McLaren e Hulkenberg. Hamilton decimo si salva mettendo fuori Leclerc e Perez, fuori per la terza volta di fila in Q2. Charles furioso con il suo box. Grande delusione per il monegasco.

Tutti in pista in Q3 subito. Perché la pioggia è imminente. Verstappen passa subito al comando. Alonso e Hamilton lo seguono. Hulkenberg trova il timing giusto e balza al secondo posto. Alonso va all'attacco del tempo di Max, che nel frattempo si è migliorato, ma viene stoppato dalla bandiera rossa, provocata da un errore di Piastri, a muro. Quando si riparte diluvia e la classifica è cristallizzata. Pole per Verstappen, davanti a Hulkenberg, Alonso e Hamilton.