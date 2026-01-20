Le nuove tute di Hamilton e Leclerc regalano un indizio sulla livrea Ferrari per il Mondiale F1 2026

La Ferrari ha reso note le tute che indosseranno nel 2026 Lewis Hamilton e Charles Leclerc. C’è tanto bianco, e questo potrebbe essere un indizio per i colori della SF-26.

La Formula 1 sta iniziando ad accendere i motori. La Red Bull si è svelata, la Haas pure. A breve si vedrà anche la nuova Audi. La Ferrari invece verrà svelata con un lancio digitale venerdì 23 gennaio. Ma intanto sui social la casa di Maranello ha pubblicato le tute che Lewis Hamilton e Charles Leclerc vestiranno in questa stagione. C'è una novità cromatica, perché c'è molto più bianco.

C'è tanto bianco nelle tute Ferrari 2026

Il Mondiale 2026, che sarà rivoluzionario a livello regolamentare, inizierà domenica 8 marzo con il Gran Premio d'Australia. Hamilton e Leclerc a breve effettueranno i primi test. Ora sappiamo che tute indosseranno. Rosse come impone la tradizione ferrarista, ma queste tute ignifughe sono contraddistinte da una striscia bianca laterale, che continua fino alle spalle e si estende al collo e al colletto. Alle spalle dei piloti, tecnicamente dietro la nuca c'è un inserto bianco con lo stemma del Cavallino Rampante, il cognome del pilota e il simbolo del blu del principale sponsor della Ferrari.

Il bianco potrebbe esserci pure sulla SF-26

Il bianco sulle tute è un indizio importante, o meglio può esserlo. Perché generalmente le tute rispecchiano i colori della vettura. E considerato che in passato la Ferrari spesso ha avuto del bianco, talvolta anche tanto bianco, evidente sulla vettura viene da pensare che oltre al rosso ci possa essere un ritorno al bianco sulla SF-26, che dopo esattamente dieci anni torna sul colletto della tuta. Basta attendere qualche giorno e si scoprirà la verità, se ci sarà un bel po' di bianco sulla Ferrari 2026 che guideranno Leclerc e Hamilton, che nella scorsa stagione non ha conquistato nemmeno un podio. Ma al di là dell'estetica gli appassionati e tifosi della Rossa si augurano che la vettura sia altamente performante.