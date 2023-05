L’esito degli esami gela Oliveira: le conseguenze dell’incidente In MotoGp a Jerez sono più gravi Dopo l’impatto provocato da Marquez a Portimao, il pilota portoghese del team Aprilia RNF è stato coinvolto suo malgrado in un altro incidente a causa di Quartararo. La nota: “Gli esami hanno evidenziato un danno maggiore di quello previsto”.

Miguel Oliveira soccorso dai commissari di gara e dallo staff medico a Jerez.

Frattura dell'omero della spalla sinistra. L'esito degli esami strumentali effettuati nell'ospedale di Jerez de la Frontera è foriero di cattive notizie per Miguel Oliveira del team Aprilia RNF. L'incidente avvenuto in pista domenica sul circuito iberico ha avuto conseguenze più gravi del previsto: non era una semplice lussazione alla spalla il danno riportato dal pilota, con tutto quel che ne consegue in termini di recupero. L'imbucata di Fabio Quartararo, punito dalla direzione di gara per quel tentativo che ha provocato impatto e caduta, ha lasciato il segno.

"Dopo la caduta a Jerez – si legge nella nota ufficiale del team – , lo staff del centro medico del circuito ha sottoposto Miguel ai primi accertamenti, rilevando e rimettendo subito a posto una lussazione alla spalla sinistra". Fin qui la prima parte del comunicato che spiega l'evoluzione delle sensazioni negativi di scuderia e centauro, nella seconda invece ci sarà il racconto dell'amara scoperta. "In seguito il pilota si è sottoposto a ulteriori esami strumentali nell'ospedale di Jerez de la Frontera, che hanno evidenziato un danno maggiore di quello previsto: ha riportato una piccola frattura nell'omero della spalla sinistra, in settimana subirà ulteriori controlli".

Il pilota portoghese coinvolto in un incidente provocato da Quartararo.

Cosa era successo? Serve riavvolgere la sequenza videoclip e tornare alle battute iniziali del Gran Premio di MotoGp per avere contezza della dinamica dell'incidente. La manovra azzardata di Quartararo è stata fatale al pilota del team RNF Aprilia: il francese aveva cercato uno sbocco impossibile provando a passare tra la moto del portoghese, che si trovava all’esterno della traiettoria, e la Ducati di Marco Bezzecchi, all'interno. L'effetto è stato quasi quello di una palla da bowling.

Lo scivolone di Quartararo ha travolto il mezzo di Oliveira, con quest'ultimo che ha avuto la peggio per le lesioni riportate a causa di quel brutto colpo preso alla spalla. I commissari di gara che hanno rivisto la scena hanno giudicato "irresponsabile" la guida del centauro francese infliggendogli come sanzione un Long Lap Penalty da scontare nel corso della gara.

Non è la prima volta che Oliveira resta coinvolto, suo malgrado, in incidenti. Gli è già successo sul tracciato ‘casalingo di Portimao (in Portogallo): allora a mandarlo giù fu Marc Marquez e si procurò un infortunio alla gamba destra. Una vicenda che ha spinto l'Aprilia a chiedere alla FIM di inasprire i provvedimenti nei confronti dei piloti che causano incidenti a causa della loro guida.