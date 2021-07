Le condizioni di Max Verstappen dopo l’incidente con Hamilton a Silverstone Max Verstappen è stato protagonista di un terribile incidente con Lewis Hamilton alla curva Copse nel giro di apertura del Gran Premio di Gran Bretagna: il giovane pilota olandese della Red Bull è stato portato in ospedale per accertamenti dopo le valutazioni fatte dai medici del Silverstone Circuit Medical Centre.

A cura di Vito Lamorte

Pomeriggio di paura per Max Verstappen. Il giovane pilota olandese è stato protagonista di un terribile incidente dopo un contatto con il rivale al titolo Lewis Hamilton ed è finito violentemente contro le barriere alla curva Copse nel giro di apertura del Gran Premio di Gran Bretagna. Verstappen è stato in grado di uscire da solo dalla sua monoposto, pesantemente danneggiata, ma è apparso piuttosto scosso dall'incidente mentre veniva assistito dai commissari giunti sul posto. Il driver della Red Bull è stato portato al Silverstone Circuit Medical Centre ma dopo i primi accertamenti è stato trasferito in ospedale per controlli precauzionali: un bruttissimo incidente, con un impatto stimato di 51G, che ha portato all'esclusione dalla corsa del figlio d'arte e la penalità di 10" per il campione del mondo in carica. Questo non ha impedito al pilota della Mercedes di vincere la gara, superando a due giri dalla fine uno straordinario Charles Leclerc, ma gli strascichi post gara sono stati durissimi: Max ha attaccato Hamilton definendolo ‘antisportivo‘ mentre l'inglese ha risposto che ‘non deve scusarsi di nulla‘. Una battaglia in pista e fuori.

Il padre di Verstappen, Jos, ha parlato di alcuni dolori alla spalla e a Ziggo Sport ha dichiarato: "Max si sentiva un po' stordito e ora andrà in ospedale per una TAC. Altrimenti, stava bene. Aveva anche un po' di dolore alla spalla ed era un po' ammaccato dappertutto. Ma sì, è uno schifo…Ho guardato l'incidente con Max per vedere esattamente cosa è successo. Max ha detto: ‘Gli ho dato abbastanza spazio ed ero già mezzo davanti a lui. Ha appena toccato la sua ruota anteriore nella mia ruota posteriore. Allora sai che hai sbagliato'".

L'ultima dichiarazione ufficiale rilasciata dalla Red Bull riportava queste notizie: "A seguito di una valutazione da parte dei medici al Silverstone Circuit Medical Centre, Max Verstappen è stato portato in un ospedale locale per ulteriori test precauzionali. Ulteriori aggiornamenti seguiranno a tempo debito". Ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore ma la situazione sembra sotto controllo.